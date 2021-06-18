Правительство одобрило законопроект о введении е-билета на транспорт: что изменится

Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электротранспорте.
Документ был одобрен во время заседания Правительства 23 июня.
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Законопроект предусматривает изменения в части второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины для определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.
Зачем это? В документе говорится, что в Украине действует норма 1969 года относительно формы билетов и других проездных документов, порядка продажи и пользования ими.
Наряду с этим, с развитием технологий, на замену бумажному билету, который все еще остается в обращении, все активнее приходит электронный билет. При этом электронный билет, будучи электронным документом, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, не имеет установленной формы, а сама информация может быть только визуализированной.
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Поэтому в Украине нужно ввести электронные билеты для автомобильного и городского электрического транспорта.
“Электронный билет – электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа”, — отмечается в законопроекте.
Кабмин документом утвердил форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать такой билет.
Что это даст? Ожидаемыми результатами реализации закона являются создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, введение электронного билета, наряду с бумажным билетом
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