MFO summit-2021: Эксперты расскажут, как МФО может стать необанком

1-го июля пройдет ежегодное профильное, профессиональное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях для микрофинансирования – МФО саммит 2021.

В последнее время происходит очень много изменений для небанковского финансового сектора. Регулятор в лице НБУ формирует новые правила игры. Повышаются требования к прозрачности капитала, полноты раскрытия информации о существенных условий кредитования, а главное, стоимости кредитных продуктов.

Недавно принятый проект Закона о регулировании деятельности коллекторских организаций в Украине, будучи необходимым и важным с точки зрения защиты прав потребителей, в то же время существенно ограничивает возможности кредиторов по взысканию задолженности.

Все это заставляет МФО компании заходить все глубже на традиционно банковскую территорию. «Микрофинки» существенно расширяют свои продуктовые линейки и более тщательно выбирают клиентов для кредитования. Ценовая, технологическая и скоростная конкуренция обостряются.

Будучи более проворными в части внедрения изменений МФО уже адаптируют свои бизнес модели и процессы, ищут коллаборации с другими игроками рынка и даже строят собственные финансовые маркетплейсы. Возникают логичные вопросы:

🔹 в какие новые формы трансформируются в конце концов МФО;

🔹 как банки, небанковские финансовые и финтех-компании распределят между собой рынок финансовых услуг;

🔹 следует ли ожидать мощную волну необанкинга в Украине?

Ответы на эти и другие вопросы будут искать на МФО саммит 2021 участники дискуссионной панели «Как МФО может стать необанком». Среди экспертов, которые примут участие в обсуждении:

Старший директор, глава департамента стратегических партнерств, финтех и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Visa – Евгений Лисняк.

CEO Moneyveo – Алена Андроникова. Moneyveo первая в Украине микро-финансовая компания, которая в сотрудничестве с Visa и IBOX Bank уже объявили о создании собственной кредитной карточки Veocard.

СЕО международной холдинговой компании Bredley Holding, которая развивает успешные проекты в сфере финтех и e-commerce в ЕС и Украине – Алексей Амитан.

CBDO / CMO PSP Platon, которая с 2012 года осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников рынка электронной коммерции – Геля Слюсарчук.

CEO и соучредитель в Sportbank, эксперт в банковской сфере по направлениям необанки, карточные технологии, процессинг, кредитование, розничный банкинг – Денис Сапрыкин.

Основатель МФО компания MyCredit, которая первой из украинских компаний вышла и успешно завоевывает азиатский рынок pdl кредитов – Роман Катеринчик.

Модерировать дискуссию будет руководитель первого профильный Youtube канала про Fintech-рынок и бизнес Ukrainian Fintech Hub (который, кстати, является инициатором и партнером дискуссионной панели) – Лидия Еременко.

Кроме того, в рамках саммита будут рассмотрены вопросы: поиска новых возможностей и точек роста для бизнеса, маркетинговые тренды, ключевые составляющие построения эффективных диджитал стратегий, обзор и практика внедрения современных технологий скоринга, защиты персональных данных и многое другое.

По завершению саммита участников ждет невероятная вечеринка в стиле «От заката до рассвета» с развлекательной программой, конкурсами и мексиканскими коктейлями Non Stop от партнера мероприятия – компании SalesDoubler.

А также незабываемый тест-драйв сразу двух сверхсовременных, мощных автомобилей Mazda MX5 и Mazda6 Turbo от автомобильного партнера саммита Mazda.

🚀 Принять участие в наиболее профессиональном, практическом мероприятии для небанковского финансового сектора можно зарегистрировавшись по ссылке.

Организаторы саммита: компания BankOnline, ассоциация ВАФК, сайты о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.