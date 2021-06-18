ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ

ПриватБанк повысил комиссии на оплату услуг и товаров через Приват24: вместо 1 грн придется платить 0,5% от суммы. Сейчас такое нововведение ввели в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а до конца года распространят по всей стране.

Об этом рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии Обозревателю.

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«Прошлый тариф был, можно сказать, акционным. Мы будем следить за ситуацией на рынке. Наша задача — чтобы тариф был конкурентоспособным и доступным для клиентов. Постепенно, к концу года, новый тариф распространится по всей стране», — рассказал Серга.

Также он отметил: речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнеса с помощью Приват24. То есть если вы хотите перевести деньги со своей карты на другую карту физического лица, новые правила вас не затронут.

Отметим, с 1 июня «Приват» также отменил начисление процентов на остаток собственных средств на карте «Универсальная» (ставка была на уровне 4%). Вместо этого в банке предложили использовать депозитные программы.

В случае с переводами, в зависимости от суммы, как говорит Серга, новая комиссия может оказаться даже более выгодной. В целом же большинство банков уже перешло на комиссию в процентах от суммы платежа, оставлять фиксированный платеж банку невыгодно.