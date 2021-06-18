ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ

ПриватБанк повысил комиссии на оплату услуг и товаров через Приват24: вместо 1 грн придется платить 0,5% от суммы. Сейчас такое нововведение ввели в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а до конца года распространят по всей стране.
Об этом рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии Обозревателю.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr, подписывайтесь и не пропустите важное.
«Прошлый тариф был, можно сказать, акционным. Мы будем следить за ситуацией на рынке. Наша задача — чтобы тариф был конкурентоспособным и доступным для клиентов. Постепенно, к концу года, новый тариф распространится по всей стране», — рассказал Серга.
Также он отметил: речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнеса с помощью Приват24. То есть если вы хотите перевести деньги со своей карты на другую карту физического лица, новые правила вас не затронут.
Отметим, с 1 июня «Приват» также отменил начисление процентов на остаток собственных средств на карте «Универсальная» (ставка была на уровне 4%). Вместо этого в банке предложили использовать депозитные программы.
В случае с переводами, в зависимости от суммы, как говорит Серга, новая комиссия может оказаться даже более выгодной. В целом же большинство банков уже перешло на комиссию в процентах от суммы платежа, оставлять фиксированный платеж банку невыгодно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 1791 18
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентовВчера, 13:00 - 49190 12
Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ7 ч. назад - 616 10
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть4 ч. назад - 679 8
Порошенко получил более ₴600 тысяч процентов от Международного инвестбанкаВчера, 14:30 - 724 5
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентовВчера, 13:00 - 49190 12
Власти Греции изменили условия въезда в страну для туристовВчера, 13:44 - 8977 1
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 1791 18
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца годаВчера, 21:00 - 1466
Как будет расти минимальная и среднемесячная заработная плата украинцев — прогноз правительстваВчера, 15:00 - 1151
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Вчера, 12:10 - 236
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1011 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1112 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1175
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1518