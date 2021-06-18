Минэнерго обновит тариф на электроэнергию: что изменится и кто сможет сэкономить

Министерство энергетики планирует обновить постановление о спецобязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которые будут иметь обновленные дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к правительству.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

В частности, министр отметил, что, согласно плану, те слои населения, которые потребляют до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц, получат снижение тарифа.

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В то же время для всех остальных категорий тарифы пересмотрят. Так, для тех, у кого много электроприборов, а уровень потребления электроэнергии выше 100 кВт/ч, тариф может увеличиться с 1,68 до 2,5 грн за кВт/час.

Причина подорожания. Основной причиной пересмотра тарифов на электроэнергию является стоимость выработки электроэнергии. При тарифе 1,68 грн за кВт/ч, который предусмотрен ПСЗ, за доставку приходится платить 1,51 грн за кВт. Таким образом на выработку одного киловатта электроэнергии остается 18 коп.

Реальная же стоимость киловатта электроэнергии должна достигать примерно 3,5 – 3,9 грн за кВт/ч. Это бы подняло сумму в платежках вдвое.

В частности, тариф на доставку электроэнергии разный в зависимости от региона. Так, например, себестоимость электроэнергии в Киеве и Днепропетровской области составляет 2,60-2,96 грн за кВт/ч, а в Ивано-Франковской и Луганской — 3,7-4 грн за кВт/час.

Ранее мы сообщали о том, что, согласно прогнозу Кабмина, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году возрастут в три раза.