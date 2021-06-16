День финансов: календарь перерасчета пенсий, прогноз правительства относительно зарплат и тарифов на ж/д билеты

В понедельник, 22 июня, о зарплатах, пенсиях и отпусках.

Повышение пенсий в этом году. В Пенсионном фонде напомнили, что в текущем году украинских пенсионеров ждет еще несколько этапов перерасчета пенсий. С 1 июля увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, также те категории граждан, которым пенсии назначены до 31 декабря 2020-го, получат доплату в 100 грн. Кроме того, пенсии пересчитают 1 октября и 1 декабря.

В ПФ также рассказали, что закон об электронных трудовых книжках, который в июне вступил в силу, повлияет на процедуру выхода на пенсию. Ее выплата будет назначаться автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд. Правда, человек, достигший пенсионного возраста, все же сможет работать дальше и просить о более позднем выходе на пенсию. Но об этом нужно сообщить отдельно, причем до момента автоматического назначения пенсии.

Зарплаты украинцев по прогнозу Минэкономики. Как свидетельствует Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, в 2021 году средневзвешенная минимальная зарплата возрастет на 25,5% до 6042 гривен. В 2022 году – до 6550 грн, в 2023 году – до 7176 грн, в 2024 году – до 7665 грн. Среднемесячная заработная плата будет расти как в номинальном, так и в реальном измерении, в т. ч. с учетом угасания инфляционных процессов в экономике.

Также по прогнозу правительства, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 26%. Так, в 2020 году железнодорожные перевозки подорожали на 6,1%. В 2021 году ожидается рост тарифов в целом за год на 22%. В дальнейшем тарифы будут расти чуть быстрее инфляции — на 6,5% в 2023 и в 2024 году.

Продажа ПриватБанка и Ощадбанка. В Украине в ближайшие несколько лет государство продаст львиную долю своих банков. В частности, с молотка уйдут ПриватБанк и Ощадбанк. Однако клиентов такое решение не затронет. Даже после продажи финансовые учреждения, как и все банки, останутся под контролем НБУ. Единственное новшество: Ощадбанк больше не будет гарантировать возврат 100% вклада в случае закрытия. Правда, банк является системным, и государство не допустит его банкротства.

Итоги коронакризиса. Согласно Отчету о финансовой стабильности, который презентовал Нацбанк, регулятор доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, начавшийся в марте прошлого года. Настроения на рынке позитивные. Как отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб: «Если посмотреть на этот отчет, то можно увидеть, что для банковской системы кризис так и не начался».

Кроме того, в НБУ сообщили, что валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.

Отдых в Украине. На что может рассчитывать среднестатистическая семья украинцев, задумав отпуск летом 2021? Выбирая отдых, желательно за минимальный бюджет получить побольше эмоций. Ведь деньги закончатся, а расширение собственных горизонтов, память о хорошем отдыхе и новые впечатления останутся. Мы решили узнать цены на дорогу, питание, жилье и развлечения самых популярных сегодня направлений – Карпаты, Одесса и Херсон:

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