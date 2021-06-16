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Железнодорожные билеты подорожают еще на 26% - прогноз правительства

Железнодорожные билеты подорожают еще на 26% - прогноз правительства

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 26%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Документ есть в распоряжении РБК-Украина.

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Согласно документу, в 2020 году железнодорожные перевозки подорожали на 6,1%. В 2021 году ожидается рост тарифов в целом за год на 22%.

В дальнейшем тарифы будут расти чуть быстрее инфляции — на 6,5% в 2023 и в 2024 году.

Напомним, цены на железнодорожные билеты в Украине начали поднимать с 1 апреля 2021 года. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%.

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До этого билеты на поезда дорожали в 2018 году: в мае и октябре — по 12%. В 2019 году также планировалось повысить тарифы дважды — на 12% с 1 апреля и на 12% с 1 октября. Индексация была заложена в финансовый план «Укрзализныци», но в итоге решение принято не было.

По материалам РБК-Украина
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