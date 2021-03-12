Ж/д билеты подорожают: сколько будут стоить поездки по стране

Цены на железнодорожные билеты в Украине начнут поднимать с 1 апреля. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%.

Проект приказа Министерства инфраструктуры находится на обсуждении и может быть утвержден в ближайшие дни.

Поэтапная индексация тарифов на перевозку пассажиров коснется всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов «Интерсити». Кроме того, уже с 1 апреля запланировано повышение тарифов на перевозку багажа сразу на 22%.

Таким образом, если купейный билет в Одессу на 105-й поезд сейчас стоит 630 гривен, то уже к 1 июля цена вырастет до 680 гривен, а в конце года — до 770 гривен. Билет во Львов на 91-й поезд сейчас стоит 575 гривен. К концу года он подорожает до 700 гривен.

Как отметил директор филиала «Пассажирская компания» «Укрзализныци» Александр Перцовский, компания не планирует шокового повышения цен. «Сейчас речь идет о том, что в течение 2021 года постепенно по 2% в месяц может произойти поэтапная индексация. Речь идет о том, что с 2018 года вообще не проходила индексация, росли коммунальные платежи, росли зарплаты, все росло, а цены на билеты оставались на том же уровне», — сказал он.

«Мы мониторим по каждому направлению, как цены „Укрзализныци“ выглядят в сравнении с другими способами транспортировки: BlaBlaCar, авиация, автобусы — и видим, что железная дорога всегда остается самой дешевой. Плюс у нас же есть три класса перевозки, всегда есть плацкарт, который вообще самый дешевый способ транспортировки, есть купе, есть СВ, поэтому люди здесь тоже могут среди этих сервисов выбрать», — заявил Александр Перцовский.

Однако по многим направлениям цены у автоперевозчиков сейчас вполне конкурентны. К примеру, билет на автобус Киев-Одесса стоит 400 гривен, в купе поезда — 630 гривен. Цены на билеты из Киева во Львов на поезде и автобусе примерно одинаковы (575 гривен и 540 гривен соответственно). А потому после повышения цен на поезд на 22% поездка автобусом станет еще более выгодной.

Справка Finance.ua: