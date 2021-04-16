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Правительство предлагает удешевить билеты на внутренние авиарейсы

Правительство предлагает удешевить билеты на внутренние авиарейсы

Кабинет Министров предлагает ввести нулевую ставку НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания 20 апреля.

По его словам, введение нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.

Для чего это необходимо:

  • для оживления украинского туризма.

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“Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению расходов и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток», — отметил Денис Шмыгаль.

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По материалам Finance.UA
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