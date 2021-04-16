Правительство предлагает удешевить билеты на внутренние авиарейсы

Кабинет Министров предлагает ввести нулевую ставку НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания 20 апреля.
По его словам, введение нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.
Для чего это необходимо:
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“Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению расходов и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток», — отметил Денис Шмыгаль.
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