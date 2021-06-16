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Как будет расти минимальная и среднемесячная заработная плата украинцев — прогноз правительства

Как будет расти минимальная и среднемесячная заработная плата украинцев — прогноз правительства

Минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен.

Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Как указано в прогнозе, правительство планирует повышение минимальной зарплаты на 50 гривен на следующий год, поскольку в законе о госбюджете заложено повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 декабря 2021 года.

Согласно документу, в 2021 году средневзвешенная минимальная зарплата вырастет на 25,5% до 6042 гривен.

В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.


Таблица: Минэкономики

«Процессы роста спроса на рынке труда в условиях ограниченного предложения будут стимулировать повышение стоимости труда, то есть повышение заработной платы. Также двигать вверх вознаграждение за труд будет и социальная политика Правительства, направленная на продолжение повышения государственных социальных стандартов и гарантий (прожиточного минимума и минимальной заработной платы с учетом реальных возможностей экономики, но не ниже индекса потребительских цен, а также повышение размера должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки)», — сказано в прогнозе.

Как следствие, среднемесячная заработная плата будет расти как в номинальном, так и в реальном измерении, в т. ч. с учетом угасания инфляционных процессов в экономике:

  • в номинальном измерении с 15 258 гривен в 2022 году до 19 063 гривен в 2024 году;
  • в реальном в течение 2022−2024 годов заработная плата будет расти в среднем на 5,4% ежегодно (в 2022 году — на 4,4%, в 2023 году — на 6,1%, в 2024 году — на 5,6%).


График: Минэкономики

Политика Правительства в сфере занятости сосредоточится на стимулировании развития предпринимательства и самозанятости, обеспечении создания достойных условий труда и детенизации отношений в сфере занятости населения, развития системы профессиональной (профессионально-технического) образования и обеспечении создания условий для профессионального обучения на протяжении жизни, обеспечении развития инклюзивного рынка труда, содействии занятости молодежи, обеспечении реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции, и т. д.

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По материалам Finance.UA
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