0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

В НБУ подвели итоги коронакризиса

В НБУ подвели итоги коронакризиса

Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, начавшийся в марте прошлого года. Настроения на рынке позитивные.

Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, которая транслировалась на Youtube.

Следите за экономическими новостями в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

«В этом отчете мы по сути подводим итоги кризиса, через который экономика и финансовый сектор прошли с начала марта 2020 года. Условно это отчет позитивных месседжей. Практически все месседжи в нашем отчете позитивные. Мы полностью удовлетворены тем, как банковский сектор прошел кризис», — сказал он.

В то же время заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб отметил: «Если посмотреть на этот отчет, то можно увидеть, что для банковской системы кризис так и не начался».

По его словам, было много опасений, что «и на этот раз все будет плохо», и на первом этапе действительно были проблемы. «Но все же, ситуация вполне нормальна, и банковская система работает».

Кроме того, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ не планирует возобновлять антикризисные меры, которые были введены весной 2020 года и отменены в июне 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис. Речь идет, в частности, о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.