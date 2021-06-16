В НБУ подвели итоги коронакризиса

Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, начавшийся в марте прошлого года. Настроения на рынке позитивные.

Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, которая транслировалась на Youtube.

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«В этом отчете мы по сути подводим итоги кризиса, через который экономика и финансовый сектор прошли с начала марта 2020 года. Условно это отчет позитивных месседжей. Практически все месседжи в нашем отчете позитивные. Мы полностью удовлетворены тем, как банковский сектор прошел кризис», — сказал он.

В то же время заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб отметил: «Если посмотреть на этот отчет, то можно увидеть, что для банковской системы кризис так и не начался».

По его словам, было много опасений, что «и на этот раз все будет плохо», и на первом этапе действительно были проблемы. «Но все же, ситуация вполне нормальна, и банковская система работает».

Кроме того, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ не планирует возобновлять антикризисные меры, которые были введены весной 2020 года и отменены в июне 2021 года.

Справка Finance.ua: