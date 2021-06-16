Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возраста

Закон об электронных трудовых книжках, который в июне вступил в силу в Украине, повлияет на процедуру выхода на пенсию. Ее выплата будет назначаться автоматически, без личного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Правда, человек, достигший пенсионного возраста, все же сможет работать дальше и просить о более позднем выходе на пенсию. Но об этом нужно сообщить отдельно, причем до момента автоматического назначения пенсии.
Об этом рассказал глава ПФУ Евгений Капинус, передает сайт «Сегодня».
«Электронная трудовая книжка даст возможность при достижении человеком пенсионного возраста назначать ему пенсию автоматически. За человеком всегда сохраняется право выбора. Если он решит выйти на пенсию с более позднего возраста и таким образом повысить размер пенсии, то должен об этом сообщить до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг», — пояснил Капинус.
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Если же человек не сообщил о своем выборе, а в реестре застрахованных лиц есть информация о его страховом стаже, пенсия назначается автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.
Напомним, закон об электронных трудовых книжках предусматривает постепенный отказ от бумажного варианта документа. В течение пяти лет ПФУ должен включить в реестр застрахованных лиц недостающие данные о трудовой деятельности всех работников.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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