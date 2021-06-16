В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов

В Украине в ближайшие несколько лет государство продаст львиную долю своих банков. В частности, с молотка уйдут ПриватБанк и Ощадбанк. Однако клиентов такое решение не затронет.
Об этом пишет Обозреватель.
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Соответствующая стратегия уже утверждена. А вскоре парламентарии рассмотрят законопроект, который внесет «Ощад» в Фонд гарантирования вкладов физлиц (это станет одним из первых шагов на пути к приватизации).
ПриватБанк. Планируют продать после того, как решат все проблемы в судах против бывших владельцев.
Укрэксимбанк. Продажа миноритарного (меньшего) пакета предусмотрена в течение пяти лет.
Укргазбанк. Международная финансовая компания уже получила возможность получить 20% банка (кредит, который вместо погашения могут забрать долей в банке).
Ощадбанк планируют продать до 2025 года.
Даже после продажи финансовые учреждения, как и все банки, останутся под контролем НБУ. Единственное новшество: «Ощад» больше не будет гарантировать возврат 100% вклада в случае закрытия. Правда, банк является системным, и государство не допустит его банкротства.
Новые владельцы финансовых учреждений будут заинтересованы в развитии банка и сохранении клиентской базы. Если условия размещения депозитов и оформления кредитов и будут меняться, то постепенно и без ощутимого ухудшения условий для простых украинцев.
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Продавать банки будут после того, как закончится вызванный коронавирусом кризис, а ВВП Украины будет расти минимум два квартала подряд:
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