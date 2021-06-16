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В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов

В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов

В Украине в ближайшие несколько лет государство продаст львиную долю своих банков. В частности, с молотка уйдут ПриватБанк и Ощадбанк. Однако клиентов такое решение не затронет.

Об этом пишет Обозреватель.

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Соответствующая стратегия уже утверждена. А вскоре парламентарии рассмотрят законопроект, который внесет «Ощад» в Фонд гарантирования вкладов физлиц (это станет одним из первых шагов на пути к приватизации).

ПриватБанк. Планируют продать после того, как решат все проблемы в судах против бывших владельцев.

Укрэксимбанк. Продажа миноритарного (меньшего) пакета предусмотрена в течение пяти лет.

Укргазбанк. Международная финансовая компания уже получила возможность получить 20% банка (кредит, который вместо погашения могут забрать долей в банке).

Ощадбанк планируют продать до 2025 года.

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Даже после продажи финансовые учреждения, как и все банки, останутся под контролем НБУ. Единственное новшество: «Ощад» больше не будет гарантировать возврат 100% вклада в случае закрытия. Правда, банк является системным, и государство не допустит его банкротства.

Новые владельцы финансовых учреждений будут заинтересованы в развитии банка и сохранении клиентской базы. Если условия размещения депозитов и оформления кредитов и будут меняться, то постепенно и без ощутимого ухудшения условий для простых украинцев.

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Продавать банки будут после того, как закончится вызванный коронавирусом кризис, а ВВП Украины будет расти минимум два квартала подряд:

  • соглашение между Укргазбанком и Международной финансовой корпорацией (уже сделано);
  • банки государственного сектора разрабатывают и согласовывают с Минфином стратегию и «Дорожную карту» по выходу государства из капитала банка: не позднее 3 месяцев после достижения стабильного восстановления экономики;
  • банки государственного сектора привлекают Международный инвестиционный банк, определенный наблюдательным советом;
  • банки государственного сектора начинают осуществление мероприятий по продаже доли государства в банке (в соответствии с согласованными дорожными картами, но не позднее конца 2024-го).
По материалам Обозреватель
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