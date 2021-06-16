Пенсии в этом году повысят еще несколько раз

В текущем году украинских пенсионеров ждет еще пять этапов перерасчета пенсий. При этом столько же раз Пенсионный фонд уже пересматривал выплаты.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ в Facebook.
В частности, на данном этапе фонд уже приступил к перерасчету пенсий, который произойдет с 1 июля. Он основывается на двух разных факторах:
Инфографика: ПФУ
Кроме того, в 2021-м пенсионеры могут еще рассчитывать на три таких перерасчета:
Что касается уже проведенных перерасчетов, то Пенсионный фонд пересмотрел их в пять этапов:
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Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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