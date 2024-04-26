«Киевтеплоэнерго» в 2024 г. заменит 55 км аварийных тепловых сетей — заместитель председателя КГГА Сегодня 07:21 — Казна и Политика

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в рамках подготовки к зиме планирует заменить в 2024 году 55 км аварийных трубопроводов,

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев на пресс-брифинге в четверг.

«Ремонт объектов критической инфраструктуры — один из элементов укрепления обороноспособности столицы. Напомним: в прошлом году мы заменили 40 км остро аварийных сетей, а в этом году планируем реконструировать 55 км. Это трубопроводы, где произошли многочисленные аварийные ситуации в отопительный период», — сказал он.

Планируется, в частности, заменить магистральные теплосети по ул. Набережно-Крещатицкая и просп. Любомира Гузара, распределительные сети для домов на ул. Нежинской, Гарматной, Борщаговский, Братьев Малáковых, Владимира Сальского, Левандовской, Хорива и т. д.

По словам Пантелеева, Киев даже в условиях военного положения продолжает комплексную замену тепловых сетей, в том числе большого диаметра.

В то же время он добавил, что в условиях военного времени у города нет ресурсов, чтобы продолжать работу по замене сетей в довоенных объемах.

«Идет приоритизация проблем, то есть меняются именно остро аварийные участки, которые себя плохо показали», — пояснил замглавы КГГА.

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