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День финансов: рост средних зарплат до 19 тыс., потери из-за «Северного потока-2»

День финансов: рост средних зарплат до 19 тыс., потери из-за «Северного потока-2»

Четверг, 10 июня. Тот день, когда за себя говорят заголовки:

Контролировать операции с землей намерены по-новому. Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра разрабатывает систему мониторинга земельных отношений, необходимую для своевременного запуска рынка земли. В системе будут отображаться данные Государственного земельного кадастра и реестра прав на недвижимое имущество, транзакции с земельными участками, налоги на землю, судебные споры и данные о приватизации. Также система будет показывать диапазон колебания цен на землю.

Вступил в силу Закон об электронных трудовых книжках. Закон предусматривает учет трудовой деятельности в электронной форме. Речь идет о ЗУ №1217-IX, который был опубликован в газете «Голос Украины» три месяца назад и 10 июня вступил в силу. Украина должна постепенно отказываться от бумажных трудовых книжек. Однако выбрасывать бумажные экземпляры трудовых книжек не стоит.

Все о трудоустройстве, популярных вакансиях и зарплатах часто публикуем в телеграм-канале Finance.ua.

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Подсчитали, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из России. Полтора миллиарда долларов в год. Такую сумму потерь озвучила сегодня директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова. Но больше волнует даже не это, а то, что в случае ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» другая сторона захочет избавиться от «конкурента».

НБУ раскрыл планы по развитию BankID. В течение последнего года к Системе BankID НБУ присоединялись не только банки и микрофинансовые организации, но и абоненты, которые представляют различные отрасли экономики. В связи с чем НБУ планирует развивать систему удаленной идентификации BankID.

Заработать в Instagram станет проще. Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил с заявлением, в котором пообещал создателям контента для Instagram упростить заработки на его площадке. В ближайшем будущем в сервисе будет намного проще создать собственный магазин или стать «посредником» более узнаваемых вендоров.

Средняя зарплата – до 19 тыс. В перспетиве. Кабинет министров Украины прогнозирует, что в 2024 году средняя зарплата в Украине вырастет до 19,1 тыс. грн. Отметим, что ранее, в бюджетной декларации, Кабмин спрогнозировал среднегодовой курс гривны в 2024 году на уровне 29,2 грн/$. А инфляцию к 2024 году на уровне 5%.

Банки повысили кредитные ставки для населения. Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. Кредитный портфель банков за май 2021 год вырос на 0,1% до 971 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,4% до 213 млрд грн, предприятий сократился на 0,6% до 747 млрд грн.

P.s. Хотите узнать, какие изменения готовят заемщикам и МФО? Тогда вам на MFO summit-2021! Этот год без преувеличения революционный для небанковского финансового сектора. О законодательных инициативах, которые следует ожидать в ближайшее время, расскажут на четвертом профессиональном МФО саммите-2021.

Мероприятие запланировано на 1 июля в Киеве. Не пропускайте.

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По материалам Finance.UA
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