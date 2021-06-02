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Закон об электронных трудовых книжках вступил в силу. Стоит ли выбрасывать бумажные документы?

Закон об электронных трудовых книжках вступил в силу. Стоит ли выбрасывать бумажные документы?

В Украине вступил в силу закон, который предусматривает учет трудовой деятельности в электронной форме.

Речь идет о ЗУ № 1217-IX, который был опубликован в газете «Голос Украины» три месяца назад и 10 июня вступил в силу.

Что это значит: закон вводит учет трудовой деятельности в электронной форме, что позволяет не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки. То есть Украина должна постепенно отказываться от бумажных трудовых книжек.

Однако выбрасывать бумажные экземпляры трудовых книжек не стоит, поскольку закон предусматривает пятилетний переходный период: в этот период можно использовать как бумажную, так и электронную трудовую.

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Согласно пояснительной записке, вносить сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через web-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т. д) будут работник и работодатель с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи. После внесения сведений о трудовой деятельности работника работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись.

Бумажные трудовые книжки уничтожать не будут, но предприятия не должны их сохранять. По желанию сотрудника он может забрать ее себе и хранить дома. В таком случае работодатель по требованию обязан заполнять этот документ.

Нужно ли куда-то обращаться для замены? За ближайшие 5 лет в Государственный реестр будут вноситься сведения из бумажных трудовых книжках.

«Пенсионный фонд Украины в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями», — пишут в ПФ.

Автоматическое назначение пенсии. При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности лица пенсия по возрасту будет назначена автоматически, без обращения лица) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

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По материалам Finance.UA
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