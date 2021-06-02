Правительство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 19 тыс. грн

Кабинет министров Украины прогнозирует, что в 2024 году средняя зарплата в Украине вырастет до 19,1 тыс. грн.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 31 мая №586.

Согласно документу:

в 2022 году средняя зарплата увеличится на 4,4% (до 15,3 тыс. грн),

в 2023-м — на 6,1% (до 17,2 тыс. грн),

в 2024-м — на 5,6% (до 19,1 тыс. грн).

Уровень безработицы в эти годы прогнозируется на уровне 8,5%, 8% и 7,8% соответственно.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2022 году ожидается на уровне 5,368 трлн грн, а также 5,993 трлн грн и 6,651 трлн грн в 2023-2024 годах. Макропрогноз предполагает рост ВВП в 2022 году на 3,8%, в 2023-м — на 4,7% и в 2024-м — на 5%.

Ранее сообщалось, что в бюджетной декларации Кабмин спрогнозировал, что в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$. Ожидается, что в 2022 году инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) будет на уровне 6,2%, в 2023-м — 5,3%, в 2024-м — 5%.

Справка Finance.ua:

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, утвержденная Кабмином, предусматривает, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц за два года вырастет до показателя в более 3 тыс. гривен.

В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря минималка 2021-го увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го — всего до 6,7 тыс. грн.

По данным Госстата, в январе-апреле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 145 гривен. Это на 47,1% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.