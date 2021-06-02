Правительство прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 19 тыс. грн

Кабинет министров Украины прогнозирует, что в 2024 году средняя зарплата в Украине вырастет до 19,1 тыс. грн.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 31 мая №586.
Согласно документу:
Уровень безработицы в эти годы прогнозируется на уровне 8,5%, 8% и 7,8% соответственно.
Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2022 году ожидается на уровне 5,368 трлн грн, а также 5,993 трлн грн и 6,651 трлн грн в 2023-2024 годах. Макропрогноз предполагает рост ВВП в 2022 году на 3,8%, в 2023-м — на 4,7% и в 2024-м — на 5%.
Ранее сообщалось, что в бюджетной декларации Кабмин спрогнозировал, что в 2022 году среднегодовой курс гривны составит 28,6 грн/$, в 2023-м — 28,8 грн/$, в 2024-м — 29,2 грн/$. Ожидается, что в 2022 году инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) будет на уровне 6,2%, в 2023-м — 5,3%, в 2024-м — 5%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потратит на дороги за три года 240 млрд гривен – МинфинВчера, 12:15 - 371 13
У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогуВчера, 11:13 - 2906 9
Защита персональных данных: какие изменения ждут украинцевВчера, 17:00 - 1013 4
Кабмин одобрил выделение $6 миллионов на погашение чужого долга перед МВФВчера, 21:00 - 1303 3
СБУ разоблачила «добытчиков» криптовалюты, которые подсоединились к электроподстанцииВчера, 14:15 - 685 3
Ситуация на валютном рынке изменилась, изменится и курс доллара - прогноз ICUВчера, 13:06 - 6369
Украина вошла в топ-10 стран, больше всех заработавших на BitcoinВчера, 11:00 - 4924
У государства нет денег на новую окружную Киева: как будут строить дорогуВчера, 11:13 - 2906 9
Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к ФондуВчера, 20:00 - 1451
Кабмин одобрил выделение $6 миллионов на погашение чужого долга перед МВФВчера, 21:00 - 1303 3
Apple представила iOS 15 с новыми функциямиПозавчера, 16:10 - 217
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1054
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 931
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 1076
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2335 11