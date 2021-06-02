НБУ раскрыл планы по развитию BankID

Национальный банк презентовал планы по развитию системы удаленной идентификации BankID НБУ для коммерческих участников.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Необходимым условием для дальнейшего развития и масштабирования Системы BankID НБУ является расширение возможностей ее применения и максимальная адаптация к потребностям пользователей системы. Ведь в течение последнего года к Системе BankID НБУ присоединялись не только банки и микрофинансовые организации, но и абоненты, которые представляют различные отрасли экономики», – прокомментировал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

Заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Васильева рассказала, что сейчас уже 99% клиентов украинских банков имеют возможность доступа к широкому спектру дистанционных услуг с использованием Системы BankID НБУ.

О верификации платежных карт:

регулятор предложил на рассмотрение абонентов Системы BankID НБУ новый функционал верификации платежных карт. Его внедрение позволит осуществлять проверку принадлежности платежной карты лицу, которое инициирует запрос на дистанционную идентификацию через Систему BankID НБУ ;

новый функционал верификации платежных карт. Его внедрение позволит осуществлять проверку принадлежности платежной карты лицу, которое инициирует запрос на дистанционную идентификацию через Систему BankID ; такая возможность актуальна для абонентов, предоставляющих услуги, которые, например, осуществляют выплаты на карты клиентам (услуги онлайн-кредитования).

О дифференцированном межабонентском тарифе:

концепция базируется на принципе установления размера тарифа в зависимости от объема данных, который передается банком-идентификатором коммерческому абоненту − предоставителю услуг;

такой подход позволит адаптировать тарификацию под локальные потребности участников рынка за счет возможности выбора ими того объема данных, который максимально соответствует особенностям их бизнес-процессов и специфике услуг;

это будет способствовать расширению круга участников системы и предоставит пользователям возможность использовать Систему BankID НБУ для получения еще большего перечня дистанционных услуг.

На встрече обсудили недавние изменения в требованиях к абонентам системы BankID НБУ, призванные усилить эффективность и надежность ее функционирования. В частности, это:

закрепление обязанности абонентов-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей в Системе BankID;

предоставление подтверждений по электронной дистанционной идентификации исключительно в отношении действующих клиентов банков-идентификаторов.

Об оспаривании электронных подтверждений электронной дистанционной идентификации:

с целью оптимизации процесса принятия решения о применении тарификации по обжалованным подтверждениям электронной дистанционной идентификации Национальный банк запланировал внести изменения в процесс обжалования электронных идентификаций в системе BankID НБУ . Так, будет предусмотрено право абонентов самостоятельно решать споры между собой;

. Так, будет предусмотрено право абонентов самостоятельно решать споры между собой; также были разработаны рекомендации по заполнению Заявления об обжаловании, которые будут размещены на сайте Системы BankID для использования абонентами в работе. Это поможет унифицировать и облегчить работу абонентов системы с обжалованными ЭПИ .

О новом публичном предложении:

с целью упрощения процедуры присоединения утверждено и презентовано новое публичное предложение на заключение договора присоединения к системе BankID. С августа этого года будущие абоненты будут заключать договоры и работать уже в соответствии с ней;

для действующих абонентов будет обеспечен комфортный переходный период, в течение которого они будут присоединяться к новому публичному предложению;

также участникам встречи анонсирован перечень тарифов на услуги Национального банка в системе BankID НБУ , внедрение которых запланировано в IV квартале 2021 года.

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