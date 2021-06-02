НБУ раскрыл планы по развитию BankID

Национальный банк презентовал планы по развитию системы удаленной идентификации BankID НБУ для коммерческих участников.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Необходимым условием для дальнейшего развития и масштабирования Системы BankID НБУ является расширение возможностей ее применения и максимальная адаптация к потребностям пользователей системы. Ведь в течение последнего года к Системе BankID НБУ присоединялись не только банки и микрофинансовые организации, но и абоненты, которые представляют различные отрасли экономики», – прокомментировал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Васильева рассказала, что сейчас уже 99% клиентов украинских банков имеют возможность доступа к широкому спектру дистанционных услуг с использованием Системы BankID НБУ.
О верификации платежных карт:
О дифференцированном межабонентском тарифе:
На встрече обсудили недавние изменения в требованиях к абонентам системы BankID НБУ, призванные усилить эффективность и надежность ее функционирования. В частности, это:
Об оспаривании электронных подтверждений электронной дистанционной идентификации:
О новом публичном предложении:
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