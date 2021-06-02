Facebook упростит заработки в Instagram

Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил с заявлением, в котором пообещал создателям контента для Instagram упростить заработки на его площадке.

В ближайшем будущем в сервисе будет намного проще создать собственный магазин или стать «посредником» более узнаваемых вендоров.

На корпоративном мероприятии Creator Week, проводившемся Facebook для влиятельных блогеров, Цукерберг рассказал, что скоро позволит авторам контента добавлять магазины в их персональные профили Instagram. Это позволит известным людям создавать собственный «мерч» при посредничестве таких площадок как Fanjoy или Bravado или продавать собственные товары. Зарабатывать можно будет и во время стримов, а также другими способами, не только в Instagram, но и в Facebook.

Дополнительно компания тестирует новый инструмент, который позволяет получать плату за продвижение тех или иных товаров. Благодаря этому можно будет зарабатывать на каждой покупке, сделанной по рекомендации в профиле блогера. При этом бренды будут сами устанавливать размер комиссии за помощь в распространении их продуктов.

Объявления стали частью новой стратегии Facebook и Instagram по привлечению творческих и популярных личностей на свои площадки с помощью новых средств монетизации контента.

Ожидается, что это поможет компаниям конкурировать с соперниками вроде Snapchat или TikTok. В период пандемии Facebook также продвигает инструменты электронной коммерции для малого бизнеса, вынужденного перейти на цифровые площадки с закрытием обычных магазинов или ограничением их работы.