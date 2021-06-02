Банки повысили кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,5 п.п. до 5,2% годовых.
Кредитный портфель банков за май 2021 год вырос на 0,1% до 971 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,4% до 213 млрд грн, предприятий сократился на 0,6% до 747 млрд грн.
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Ставки по гривневым кредитам для предприятий за май не изменились – 8,8% годовых, по валютным снизились на 0,1 п.п. до 4,8% годовых.
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