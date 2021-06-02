Банки повысили кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,5 п.п. до 5,2% годовых.

Кредитный портфель банков за май 2021 год вырос на 0,1% до 971 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,4% до 213 млрд грн, предприятий сократился на 0,6% до 747 млрд грн.

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Ставки по гривневым кредитам для предприятий за май не изменились – 8,8% годовых, по валютным снизились на 0,1 п.п. до 4,8% годовых.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ , в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

В марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке.

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