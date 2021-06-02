MFO summit-2021: какие изменения готовят заемщикам и МФО

Этот год без преувеличения революционный для небанковского финансового сектора.

С 1-го января 2021 года действуют новые правила предоставления микрозаймов согласно Закону от 15.09.2020 №891-IX о потребительском кредитовании и формировании и обращения кредитных историй.

В апреле вступил в силу Закон о защите прав должников при урегулировании просроченной задолженности.

Кроме того, НБУ своим постановлением от 14 апреля 2021 № 30 утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг предусмотрел четкие критерии их прозрачности. До 17 июня 2021 небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности.

К каким изменениям уже привели новые правила игры на рынке NPL, и каких законодательных инициатив следует ожидать в ближайшее время будут узнавать участники четвертого профессионального МФО саммита 2021, который состоится 1 июля в Киеве.

Среди спикеров представители законодательной и исполнительной ветвей власти, имеющих непосредственное влияние на регулирование небанковского финансового сектора:

Народный депутат Украины IX,, член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – Ольга Василевская-Смаглюк;

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по правам человека – Тарас Тарасенко;

Начальник управления лицензирования финансовых компаний НБУ – Вадим Романюк;

Заместитель начальника управления розничных платежей НБУ – Владислав Дикий;

Начальник управления защиты прав потребителей НБУ – Ольга Лобайчук;

Президент ассоциации ВАФК – Алла Савьюк.

А также СЕО и основатели ведущих украинских микрофинансовых компаний: директор Авентус Украины – Владимир Довгаль, основатель MyCredit – Роман Катеринчик, СЕО компании Moneyveo – Алена Андроникова, директор компании CCLoan – Наталья Клевакина и многие другие.

Принять участие в наиболее профессиональном, практическом мероприятии для небанковского финансового сектора можно зарегистрировавшись по ссылке.

Организаторы саммита: компания BankOnline, ассоциация ВАФК, сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua, Finance.ua