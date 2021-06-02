MFO summit-2021: какие изменения готовят заемщикам и МФО

Этот год без преувеличения революционный для небанковского финансового сектора.
С 1-го января 2021 года действуют новые правила предоставления микрозаймов согласно Закону от 15.09.2020 №891-IX о потребительском кредитовании и формировании и обращения кредитных историй.
В апреле вступил в силу Закон о защите прав должников при урегулировании просроченной задолженности.
Кроме того, НБУ своим постановлением от 14 апреля 2021 № 30 утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг предусмотрел четкие критерии их прозрачности. До 17 июня 2021 небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности.
К каким изменениям уже привели новые правила игры на рынке NPL, и каких законодательных инициатив следует ожидать в ближайшее время будут узнавать участники четвертого профессионального МФО саммита 2021, который состоится 1 июля в Киеве.
Среди спикеров представители законодательной и исполнительной ветвей власти, имеющих непосредственное влияние на регулирование небанковского финансового сектора:
А также СЕО и основатели ведущих украинских микрофинансовых компаний: директор Авентус Украины – Владимир Довгаль, основатель MyCredit – Роман Катеринчик, СЕО компании Moneyveo – Алена Андроникова, директор компании CCLoan – Наталья Клевакина и многие другие.
Принять участие в наиболее профессиональном, практическом мероприятии для небанковского финансового сектора можно зарегистрировавшись по ссылке.
Организаторы саммита: компания BankOnline, ассоциация ВАФК, сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua, Finance.ua
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