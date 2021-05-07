День финансов: упрощение регистрации ФЛП, новый вид оплачиваемого отпуска

В среду, 12 мая, озвучен базовый банк для пенсий, убыточные госкомпании из ТОП-10, достойные телеграм-каналы для путешественников.

Новый вид оплачиваемого отпуска. Вступил в силу Закон Украины № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком». Закон вводит новый вид одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней. В первую очередь отпуск коснется новоиспеченных пап.

🏖 Кстати, об отпусках… После долгих зимне-весенних холодов так и хочется махнуть куда-то на отдых. И хоть весна понемногу заканчивается, сезон отпусков только начинается. Finance.ua составил подборку интересных телеграмм-каналов о путешествиях и активном отдыхе в Украине и за ее пределами.

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В десятке, но со знаком “минус”. Половина из 10 крупнейших компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, получили убыток по итогам 2020 года. Более того, 4 из 5 убыточных компаний показали отрицательный финансовый результат свыше 4,5 млрд гривен. И только 2 компании получили прибыль свыше 4 млрд гривен — «Укрнефть» — 4,3 млрд гривен и «Укргидроэнерго» — 4,1 млрд гривен. Детали в инфографике.

Базовый банк для пенсий. Как сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Ольга Пасечник, Ощадбанк будет базовым банком по доставке пенсий пенсионерам, которые сейчас получают их наличными через «Укрпочту». Напомним, согласно постановлению Кабмина, «Укрпочта» будет доставлять пенсии только пенсионерам за 80 лет и маломобильным гражданам, при этом на обслуживание в банки будут переведены 1,7 млн пенсионеров.

Тем временем… Планы на накопительную пенсионную систему. Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисления 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц с 18% до 16%. Об этом сообщает Офис простых решений и результатов. Подробнее о том, как это должно работать.

Упрощение регистрации ФЛП. ГП «Национальные информационные системы» реализовало возможность автоматической регистрации ФЛП, упростив украинцам предоставление услуги. Отметим, в 2020 году регистрация ФЛП в среднем занимала более 4 часов от подачи онлайн-заявки до самого регистрационного действия.

Но, несмотря на это, самое активное время регистрации ФЛП длится с июля по сентябрь — даже в сложный 2020 год количество новых ФЛП превысило закрытые бизнесы на 13 тысяч.

Подорожание электроэнергии. Текущая цена не предел. Как сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко, тарифы на электроэнергию для населения должны вырасти, поскольку рыночная цена электроэнергии для населения вдвое выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным ограничениям на рынке электроэнергии.