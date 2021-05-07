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Вступил в силу новый вид оплачиваемого отпуска при рождении ребенка

Вступил в силу новый вид оплачиваемого отпуска при рождении ребенка

Сегодня, 12 мая, вступил в силу Закон Украины № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком».

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Закон вводит новый вид одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней. В отпуск не включаются нерабочие и праздничные дни.

Он может быть предоставлен следующим гражданам:

  • мужу, жена которого родила ребенка;
  • отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
  • бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически осуществляющих уход за ребенком, мать или отец которой является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из вышеуказанных лиц. Он может быть предоставлен работнику не позднее 3-х месяцев со дня рождения ребенка.

Что нужно. Тот, кто хочет оформить на себя такой отпуск, пишет заявление.

Документы, необходимые для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка в течение 30 календарных дней со дня выхода в такой отпуск.

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По материалам Finance.UA
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