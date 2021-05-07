Вступил в силу новый вид оплачиваемого отпуска при рождении ребенка

Сегодня, 12 мая, вступил в силу Закон Украины № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком».
Читайте также: Зеленский подписал закон о декретных отпусках для пап
Закон вводит новый вид одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней. В отпуск не включаются нерабочие и праздничные дни.
Он может быть предоставлен следующим гражданам:
Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из вышеуказанных лиц. Он может быть предоставлен работнику не позднее 3-х месяцев со дня рождения ребенка.
Что нужно. Тот, кто хочет оформить на себя такой отпуск, пишет заявление.
Документы, необходимые для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка в течение 30 календарных дней со дня выхода в такой отпуск.
🧾 Читайте важные советы, которые пригодятся, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго3 ч. назад - 1587 12
Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы26.12.2020, 10:50 - 11529 9
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДДВчера, 16:30 - 1232 7
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 8646 4
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жилье3 ч. назад - 79 2
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 8646 4
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладам4 ч. назад - 2326
Названы 89 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 1315 ч. назад - 2311
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго3 ч. назад - 1587 12
Еще одна компания ушла с рынка смартфоновВчера, 23:23 - 1428
Украина планирует запустить в космос семь спутников7 ч. назад - 72
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1899
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2322 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 705
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 894