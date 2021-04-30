Зеленский подписал закон о декретных отпусках для пап

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком” № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком”, – сказано в сообщении.

Как было раньше. Отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически ухаживают за малышом, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

Таким образом закрепился дискриминационный подход, по которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Из-за этого в случаях, когда мать ребенка является, например, самозанятым лицом или ФЛП, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

Как будет. Закон вводит новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоих полов, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

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