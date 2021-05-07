Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго

Тарифы на электроэнергию для населения должны вырасти, поскольку рыночная цена электроэнергии для населения вдвое выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным ограничениям на рынке электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко на своей странице в Facebook.

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Конечная цена на свет для потребителей складывается из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК «Укрэнерго», тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов. А сегодня в условиях рынка тариф для населения должен быть вдвое выше и отличаться в зависимости от региона Украины.

По словам чиновника, уже с 1 июля 2019 года цена света для бытовых потребителей должна была быть выше текущей (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. По состоянию на 11 мая цена должна была составлять от 2,60−2,96 грн за кВт-ч по Киеву и Днепропетровской области до 3,70−4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях. Самый высокий тариф на распределение сейчас именно в Луганской области.

Бойко отметил, что после отмены с января 2021 года действия льготного тарифа на электричество в размере 90 коп. за первые 100 кВт-ч средневзвешенная цена на электричество выросла на 32%, с 1,21 грн за кВт-ч до 1,60 грн за кВт-час. А сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 грн за кВт-ч (с зонным учетом), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) – 1,51 грн за кВт-ч. Таким образом, непосредственно на электрическую энергию остается только 9 коп.

Заместитель министра отмечает, что цена на электроэнергию напрямую влияет на размер платежки для около 16,7 млн бытовых потребителей и охватывает все население Украины.

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