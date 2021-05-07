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Для путешествий и отпусков: подборка полезных телеграм-каналов

Для путешествий и отпусков: подборка полезных телеграм-каналов

После долгих зимне-весенних холодов так и хочется махнуть куда-то на отдых. И хоть весна понемногу заканчивается, сезон отпусков только начинается — самое время строить планы на отдых, который вы заслуживаете!

Finance.ua составил подборку самых интересных телеграмм-каналов о путешествиях и активном отдыхе в Украине и за ее пределами. Подписывайтесь и получайте только полезную и «вкусную» информацию:

1. Ветер дует мультиканальное медиа о путешествиях. Здесь вы найдете информацию о путевках, новости в сфере «тревел», полезные советы для любителей путешествовать.

2. Про мандри канал про самостоятельные путешествия, визы, лайфхаки, а также лучшие стажировки, проекты и обучение за рубежом.

3. Discover Ukraine интересный канал для всех желающих путешествовать по просторам Украины и проводить выходные в новых местах.

4. Карпатський волоцюга так себя позиционирует автор канала. Здесь удивительное все — гиды, маршруты, локации, люди, темы для разговоров и способы отдыха.

5. Карпатський Weekend канал, созданный помогать правильно и качественно организовывать незабываемый отдых в великолепных горах Карпат.

6. Глобус України оригинальный материал подается из первых уст от настоящего путешественника по Украине. Миссия канала — развивать внутренний туризм в Украине.

7.Подорожуючи Україною блог о местах, которые автор лично посетил и советует подписчикам. На канале множество живых фото и интересных постов.

8.Подорожі з України канал для самостоятельного путешественника. Редакция подбирает билеты и жилье, как для себя, поэтому все поездки обещают быть удобными и интересными.

А еще рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал @Finance_ukr! Для него собираем наиболее актуальную и полезную информацию не только для вашего отдыха, но и для работы и быта. Присоединяйтесь и наслаждайтесь актуальной и полезной информацией!

По материалам Finance.UA
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