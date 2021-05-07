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В правительстве рассказали, как планируют вводить накопительную пенсионную систему

В правительстве рассказали, как планируют вводить накопительную пенсионную систему

Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисления 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц с 18% до 16%.

Об этом сообщил Офис простых решений и результатов.

«По нашим прогнозам, если к концу этого года будет принят соответствующий законопроект, а также изменения в Налоговый и другие кодексы, то уже в следующем году можно будет разработать ІТ-решения и с 2023 года запустить накопительную систему», — сказано в сообщении.

Все будет работать следующим образом:

  • работодатели и работники будут платить по 2% от размера зарплаты работника (участника системы). Эти средства будут попадать на специальные (небюджетные) счета в Казначейство. Чтобы избежать дополнительной налоговой нагрузки на граждан и бизнес, одновременно с этим будут уменьшены ЕСВ (с 22% до 20%) и НДФЛ (с 18% до 16%);
  • далее участник системы будет выбирать авторизованный банк или Пенсионный фонд, в который будут поступать средства на хранение. Это будут надежные, авторизованные государством структуры, за которыми будут пристально следить НБУ и НКЦБФР. Все движение средств участник системы сможет контролировать через специальный электронный кабинет;
  • до выхода участника системы на пенсию средства будут инвестироваться и работать на экономику Украины;
  • с наступлением пенсионного возраста эти накопленные средства обеспечат человеку пожизненную пенсию. Кроме того, из этих средств можно будет получить значительную единоразовую выплату в определенных случаях. Также, накопления можно будет наследовать.

Пенсионные системы мира 🧐

«Переходить к этой системе мы предлагаем постепенно, ведь важно, в первую очередь, обеспечить пенсионерам достойную и защищенную жизнь. Поэтому первое время будет существовать как солидарная система, так и накопительная», — подытожили в офисе.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада направила на доработку законопроект № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Документ предлагает ввести дополнительный элемент пенсионной системы (так называемый второй уровень).
  • Накопительный пенсионный уровень в Украине может заработать с 2023 года, как предусматривает законопроект, над которым сейчас работает профильный комитет Рады и правительство. Для этого надо создать инфраструктуру и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями.
  • Сейчас только около миллиона украинцев имеют счета в негосударственных пенсионных фондах.

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По материалам Finance.UA
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