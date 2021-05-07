В правительстве рассказали, как планируют вводить накопительную пенсионную систему

Новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисления 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц с 18% до 16%.
Об этом сообщил Офис простых решений и результатов.
«По нашим прогнозам, если к концу этого года будет принят соответствующий законопроект, а также изменения в Налоговый и другие кодексы, то уже в следующем году можно будет разработать ІТ-решения и с 2023 года запустить накопительную систему», — сказано в сообщении.
Все будет работать следующим образом:
«Переходить к этой системе мы предлагаем постепенно, ведь важно, в первую очередь, обеспечить пенсионерам достойную и защищенную жизнь. Поэтому первое время будет существовать как солидарная система, так и накопительная», — подытожили в офисе.
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