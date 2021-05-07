Сколько ФЛП открылось с начала года (исследование)

Только в марте 2021 года количество ФЛП в Украине выросло на 24 тысячи.
Об этом рассказала Елена Хлонь, генеральный директор стартапа для фрилансеров Fairo в Украине во время вебинара на тему «Как управлять финансами, если ты фрилансер?»
При этом, со слов Хлонь, исходя из статистики, физические лица-предприниматели чаще всего прекращают свою деятельность в начале года — такая тенденция сохраняется с 2017-го.
За первый квартал 2021 года зарегистрировалось на 7% меньше предпринимателей, чем закрылось. А самое активное время регистрации длится с июля по сентябрь — даже в сложный 2020 год количество новых ФЛП превысила закрытые бизнесы на 13 тысяч. Анализ рынка проводили эксперты Fairo на основе данных ЕГР, OpenDataBot и маркетинговых исследований компании.
Как свидетельствуют данные исследования, наименьшее количество регистраций ФЛП было в апреле 2020 года — в начале карантина зарегистрировалось только 5020 предпринимателей.
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Но в январе 2017 года закрылось рекордное количество ФЛП — более 168 тысяч в сравнении со средним показателем в 20 тысяч ежемесячно. Такой резонанс спровоцировали изменения в закон о едином социальном взносе, согласно которому уплата ЕСВ стала обязательной даже для предпринимателей, которые не получают доход.
По данным исследований приложения для фрилансеров Fairo, украинским микропредприятиям чаще всего от 3 до 5 лет — треть из них работает самостоятельно, еще треть имеет бизнес-партнера. 70% ФЛП отмечают, что чувствуют личные проблемы из-за неконтролируемости своих доходов. Это связано с нестабильной экономической ситуацией, изменениями в налоговом законодательстве и отсутствием ресурсов на привлечение финансовых консультантов.
По состоянию на март 2021 года в Украине работает почти 2 миллиона частных предпринимателей — ФЛП 1-й, 2-й и 3-й группы. В начале 2021 года количество зарегистрированных лиц-предпринимателей на 22 тысячи превысило количество ФЛП в аналогичный период 2020 года. С начала года украинцы открыли более 62 тысяч ФЛП, а почти 67 тысяч прекратили свою деятельность.
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