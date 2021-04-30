ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца года

Украинский бизнес предлагают освободить до конца 2021 года от уплаты ЕСВ и единого налога. Одновременно с этим могут продлить и мораторий на проверки малых и средних предприятий.

Соответствующие инициативы содержат поданные в Раду законопроекты № 5346 и 5346−1.

Расширят круг получателей помощи. Два вышеупомянутых документа мало чем отличаются друг от друга — оба направлены на поддержку предпринимателей. Но некоторые различия между ними все же есть.

Законопроектом № 5346 (коллектив авторов во главе с нардепами от «Голоса» Кирой Рудик и Ярославом Железняком) предусмотрено следующее:

до завершения карантина запрещаются проверки деятельности предприятий, а также осуществление контроля со стороны госорганов до конца 2021 года;

временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса ( ЕСВ ) физлица-предприниматели («фопы») за себя и за каждого наемного работника;

значительно расширяются категории предпринимателей, которые имеют право на получение денежной помощи в размере 8 тыс. грн.

При регистрации своего дела начинающие бизнесмены, как правило, указывают целый ряд видов предпринимательской деятельности, которые они будут осуществлять (т.н. КВЭДы — Классификатор видов экономической деятельности).

Ранее правительство регламентировало выдачу денежной помощи в размере 8 тыс. грн согласно основному виду (который первым стоит в списке при регистрации предприятия).

Однако если предприниматель в данный момент занимается бизнесом, который в этом перечне занимает не первое, а, скажем, четвертое место, то он уже не может претендовать на компенсацию.

Поэтому авторы законопроекта № 5346 решили значительно расширить число «избранных» видов деятельности. Таким образом, правительственную помощь получат больше бизнесменов.

По словам президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, к основному роду деятельности, закрепленному в КВЭДе, — например, розничная торговля компьютерной техникой — может быть добавлена и позиция «оптовая торговля», которая значится в списке на третьем или четвертом месте.

«Когда составлялись подобные КВЭДы, никто не задумывался, что на практике все может обернуться так, что это будет важно, к примеру, при получении помощи от государства. Ведь этот классификатор изначально прорабатывался для статистических целей. А когда в стране наступил карантин, то оказалось, многие виды деятельности не подпадают под главные — основные, регламентируемые этим КВЭДом», — говорит он.

В этом законопроекте стоит поправка, что подобную помощь по карантинным мероприятиям имеет «любой из пяти первых видов экономической деятельности».