ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца года

Украинский бизнес предлагают освободить до конца 2021 года от уплаты ЕСВ и единого налога. Одновременно с этим могут продлить и мораторий на проверки малых и средних предприятий.
Соответствующие инициативы содержат поданные в Раду законопроекты № 5346 и 5346−1.
Расширят круг получателей помощи. Два вышеупомянутых документа мало чем отличаются друг от друга — оба направлены на поддержку предпринимателей. Но некоторые различия между ними все же есть.
Законопроектом № 5346 (коллектив авторов во главе с нардепами от «Голоса» Кирой Рудик и Ярославом Железняком) предусмотрено следующее:
При регистрации своего дела начинающие бизнесмены, как правило, указывают целый ряд видов предпринимательской деятельности, которые они будут осуществлять (т.н. КВЭДы — Классификатор видов экономической деятельности).
Ранее правительство регламентировало выдачу денежной помощи в размере 8 тыс. грн согласно основному виду (который первым стоит в списке при регистрации предприятия).
Однако если предприниматель в данный момент занимается бизнесом, который в этом перечне занимает не первое, а, скажем, четвертое место, то он уже не может претендовать на компенсацию.
Поэтому авторы законопроекта № 5346 решили значительно расширить число «избранных» видов деятельности. Таким образом, правительственную помощь получат больше бизнесменов.
По словам президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, к основному роду деятельности, закрепленному в КВЭДе, — например, розничная торговля компьютерной техникой — может быть добавлена и позиция «оптовая торговля», которая значится в списке на третьем или четвертом месте.
«Когда составлялись подобные КВЭДы, никто не задумывался, что на практике все может обернуться так, что это будет важно, к примеру, при получении помощи от государства. Ведь этот классификатор изначально прорабатывался для статистических целей. А когда в стране наступил карантин, то оказалось, многие виды деятельности не подпадают под главные — основные, регламентируемые этим КВЭДом», — говорит он.
В этом законопроекте стоит поправка, что подобную помощь по карантинным мероприятиям имеет «любой из пяти первых видов экономической деятельности».
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