Регистрация ФЛП: украинцам ускорили предоставление услуги

ГП «Национальные информационные системы» реализовало возможность автоматической регистрации ФЛП.

Об этом говорится в сообщении ГП «НАИС».

«Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», – говорится в сообщении.

Обновлением реализована возможность автоматической регистрации ФЛП через портал Дія.

«Сегодня регистраторы в процессе онлайн-регистрации ФЛП выполняют чисто техническую функцию – проверяют достаточность направленной информации, переносят ее в ЕГР и регистрируют ФЛП. Учитывая, что онлайн-заявки предоставляются через портал Дія, наличие необходимой информации будет проверяться средствами программного обеспечения еще на этапе заполнения заявки, – отметил генеральный директор ГП «НАИС» Алексей Бережной. – Таким образом, реализация в ЕГР автоматической регистрации ФЛП снимет часть нагрузки с регистраторов (около 450 регистраций в Украине проводится ежедневно) и ускорит получение услуги гражданами».

В 2020 году регистрация ФЛП в среднем занимала более 4 часов от подачи онлайн-заявки до самого регистрационного действия.

Справка Finance.ua:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении «Дія» новой услуги для украинских предпринимателей. Вскоре ФЛП ы смогут оплатить налоги и подать декларацию за «Дія».

За год работы портала «Дія» в него добавлено 50 государственных услуг.

В Пенсионном Фонде Украины ответили на популярный вопрос среди украинских предпринимателей – должны ли ФЛП ы делать себе записи в трудовые книжки.

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