Регистрация ФЛП: украинцам ускорили предоставление услуги

ГП «Национальные информационные системы» реализовало возможность автоматической регистрации ФЛП.
Об этом говорится в сообщении ГП «НАИС».
«Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», – говорится в сообщении.
Обновлением реализована возможность автоматической регистрации ФЛП через портал Дія.
«Сегодня регистраторы в процессе онлайн-регистрации ФЛП выполняют чисто техническую функцию – проверяют достаточность направленной информации, переносят ее в ЕГР и регистрируют ФЛП. Учитывая, что онлайн-заявки предоставляются через портал Дія, наличие необходимой информации будет проверяться средствами программного обеспечения еще на этапе заполнения заявки, – отметил генеральный директор ГП «НАИС» Алексей Бережной. – Таким образом, реализация в ЕГР автоматической регистрации ФЛП снимет часть нагрузки с регистраторов (около 450 регистраций в Украине проводится ежедневно) и ускорит получение услуги гражданами».
В 2020 году регистрация ФЛП в среднем занимала более 4 часов от подачи онлайн-заявки до самого регистрационного действия.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго3 ч. назад - 1587 12
Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы26.12.2020, 10:50 - 11529 9
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДДВчера, 16:30 - 1232 7
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 8646 4
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жилье3 ч. назад - 79 2
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 8646 4
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладам4 ч. назад - 2326
Названы 89 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 1315 ч. назад - 2311
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго3 ч. назад - 1587 12
Еще одна компания ушла с рынка смартфоновВчера, 23:23 - 1428
Украина планирует запустить в космос семь спутников7 ч. назад - 72
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1899
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2322 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 705
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 894