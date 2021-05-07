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Из почты в банк: план Пенсионного фонда по переводу пенсионеров на карты

Из почты в банк: план Пенсионного фонда по переводу пенсионеров на карты

Ощадбанк будет базовым банком по доставке пенсий пенсионерам, которые сейчас получают их наличными через «Укрпочту».

Как рассказала заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Ольга Пасечник в эфире телеканала «UA: Первый», согласно планам Кабинета Министров, часть клиентов-пенсионеров «Укрпочты», которые там обслуживаются, принудительно переведут в банки с 1 сентября 2021 года.

«В случае, если до определенного срока граждане не сделают выбор, выплата пенсий каждому из таких получателей с 1 сентября 2021-го будет осуществляться через текущий счет в Ощадбанке, который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда, о чем получателя проинформируют», — сказала она.

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Напомним, согласно постановлению Кабмина № 277 от 29 марта 2021 года, «Укрпочта» будет доставлять пенсии только пенсионерам за 80 лет и маломобильным гражданам. На обслуживание в банки будут переведены 1,7 млн пенсионеров. Однако постановление еще будут дорабатывать.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил это сделать в конце апреля Министерству социальной политики и Пенсионному фонду, Министерству инфраструктуры и «Укрпочте», для того, чтобы переход стал правом украинцев, а не обязательством.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат и заверил, что это можно сделать в одно касание.
  • Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии.
  • В 2021 году прогнозируемо пенсии повысят около 10 миллионам украинцев. Однако будут и те, кому их, наоборот, уменьшат, принимая во внимание закон, регулирующий пенсионные выплаты.

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По материалам The page
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