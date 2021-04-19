День финансов: реструктуризация валютных кредитов, дело «Аркады» и изменения в бюджет Киева

Четверг, 22 апреля. Расскажем о том, как рассчитать стоимость растаможки авто, и покажем, где оплатить коммуналку онлайн.

Реструктуризация валютных кредитов. Президент подписал ряд законов по защите украинцев, которые имеют долги по кредитам. Те заемщики, у которых не было просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее до дня реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.

💰 Кстати, о кредитах. Предприниматели часто задаются вопросом – брать кредит на бизнес или нет? Многие его побаиваются, считая финансовым ярмом или угрозой. Но при грамотном подходе к вопросу кредит станет толчком к развитию компании. Finance.ua вместе с Идея Банком разбирались, зачем бизнесу нужны кредиты, когда их стоит брать, а когда нет.

Изменения в бюджет Киева на 2021 год. Киевсовет одобрил изменения в бюджет столицы на 2021 год. Увеличены расходы на доплаты медикам, зарплаты педагогов и транспортников, а также финансирование отрасли ЖКХ. В общем, расходную часть бюджета города увеличили почти на 10 млрд гривен.

Дело «Аркады». Нацполиция завершила досудебное расследование в отношении экс-председателя банка «Аркада» и восьми других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства на сумму 72 млн грн. По результатам расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика”, управляющим которых является банк.

«Карантинные» выплаты освободили от банковской комиссии. Нацбанк не будет удерживать с банков комиссию за проведение операций в системе электронных платежей, связанных с предоставлением помощи от государства бизнесу во время усиленного карантина. Средства для выплаты пособия перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке. А банк будет перечислять средства на банковский счет заявителя, указанный в заявлении на получение пособия от государства.

Алгоритм расчета стоимости растаможки авто. Процесс растаможки авто предусматривает уплату обязательных государственных налогов и сборов. Для каждой конкретной модели транспортного средства стоимость растаможивания рассчитывается индивидуально. Чтобы вычислить точную сумму, важно знать стоимость авто, возраст авто, тип топлива и размер двигателя. В материале по ссылке сможете узнать детальную инструкцию расчета.

💡 Хотим поделиться еще одной полезной инструкцией – онлайн-оплатой коммунальных услуг. Хоть сегодня это сделать и не так просто, поскольку на сайтах или в приложениях иногда сложно разобраться. Однако это возможно. О том, как оплачивать коммуналку онлайн и не тратить при этом нервы, в нашем новом материале:

Первая платная дорога в Украине. В “Укравтодоре” планируют первую платную дорогу начать строить уже в этом году. Так, водителям придется платить по 4 гривны за километр пути. В Мининфраструктуры посчитали, что реализация программы позволит привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций.

Судьям +10 тысяч, а военным +67 грн. В ПФУ объяснили почему. В Украине с начала текущего года судьи-пенсионеры в среднем получили 9,4 тыс. грн прибавки к пенсии, в то время как пенсия украинских военных выросла всего лишь на 67 грн. В ПФУ объяснили, что перерасчет пенсий для судей производится независимо от перерасчета пенсий других граждан. Судья получает пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности.

Падение криптовалюты и продажа ПриватБанка. На нашем YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео в рубрике “В курсе курса”. Финансовый эксперт Алексей Козырев объяснит, чем грозит мировым финансам криптовалютная лихорадка. А также расскажет, что за страсти происходят вокруг ПриватБанка. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.