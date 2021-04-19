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Как рассчитать стоимость растаможки авто

Как рассчитать стоимость растаможки авто

Для того чтобы легально приобрести авто из-за границы, вам нужно его растаможить. Этот процесс предусматривает уплату обязательных государственных налогов и сборов.

Как самостоятельно рассчитать стоимость таможенного оформления авто, пишет Факты ICTV.

Шаг 1. Выберите авто

Для каждой конкретной модели транспортного средства стоимость растаможивания рассчитывается индивидуально.

Поэтому для того, чтобы вычислить точную сумму, важно знать:

  • стоимость авто;
  • возраст авто;
  • тип топлива;
  • размер двигателя.

Например, вы выбрали транспортное средство 2006 г.в. стоимостью 90 тыс. грн с бензиновым двигателем объемом 2000 куб. см.

Шаг 2. Рассчитайте размер акциза

Для того чтобы определить акцизный налог на автомобиль, нужно умножить базовую ставку на коэффициент двигателя и количество лет машины.

Коэффициент двигателя рассчитывается делением объема цилиндров на 1000 куб. см. А базовая ставка определяется по типу и объему двигателя:

  • €50 для машин с бензиновым двигателем объемом до 3000 куб. см;
  • €100 для машин бензиновым двигателем объемом более 3000 куб. см;
  • €75 для машины с дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см;
  • €150 для иномарок с дизельным двигателем объемом более 3500 куб. см.
  • €50 (базовая ставка) х 2 (коэффициент двигателя) х 13 (количество лет) = €1300 х 33 (курс евро) = 42 900 грн – размер акциза.

Шаг 3. Определите размер пошлины

Размер пошлины – это 10% от стоимости автомобиля. Например, если транспортное средство стоит 90 тыс. грн – пошлина составит 9 тыс. грн.

Но иногда сумма может меняться в зависимости от технических характеристик машины.

Шаг 4. Рассчитайте сумму НДС

НДС – это налог на добавленную стоимость, который рассчитывается по формуле: 20% х (стоимость авто + акцизный налог + государственная пошлина).

20% (90 тыс. грн + 42, 9 тыс. грн + 9 тыс. грн) = 28 380 грн – НДС

Шаг 5. Рассчитайте стоимость растаможивания автомобиля

Теперь с учетом указанных данных можно самостоятельно рассчитать стоимость растаможки автомобиля. Для этого нужно добавить сумму акциза, сумму таможенной пошлины и размер НДС.

42 900 грн + 9000 грн + 28 380 грн = 80 280 грн – стоимость растаможивания автомобиля.

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По материалам ICTV
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