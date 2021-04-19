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«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницу

«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницу

В Украине с начала текущего года судьи-пенсионеры в среднем получили 9,4 тыс. грн прибавки к пенсии, в то время как пенсия украинских военных выросла всего лишь на 67 грн.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

На сегодняшний день средняя пенсия бывшего судьи достигает 77,3 тыс. грн, военного в отставке — 5,65 тыс. грн.

В ПФУ объяснили, что перерасчет пенсий для судей производится независимо от перерасчета пенсий других граждан.

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“Судья получает пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. В случае изменения размера вознаграждения действующего судьи осуществляется перерасчет ранее назначенного пожизненного содержания. Оно выплачивается Пенсфондом за счет дотаций госбюджета”, – рассказали в ПФУ Сегодня.

На сегодня в Украине насчитывается около 3556 судей-пенсионеров, что составляет 0,03% от общего числа украинских пенсионеров. При этом стоит учесть, что в отличии от других граждан судьи получают не пенсию в привычном понимании, а “пожизненное содержание”. В связи с этим пенсия судьи не попадает под ограничение максимально-допустимой выплаты, которая не должна превышать не 10 минимальных пенсий — на сегодня 17 690 грн.

Всего на содержание бывших судей ПФУ ежемесячно выделяет 275 млн грн в месяц или 0,7% от всех пенсионных выплат.

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По материалам Сегодня
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