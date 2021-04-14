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Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии - Лазебная

Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии - Лазебная

В Украине около 1 миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в ходе онлайн-презентации новой аналитической справки ООН о социальной защите в Украине, с фокусом на пенсии.

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«В 2003 году была в Украине введена, то есть были приняты законы, трехуровневая пенсионная система. Солидарная, которая есть сегодня в стране, она работает, накопительная, второй уровень, не введена в стране, работает только добровольный уровень. И опять же, из-за недостаточного внимания власти к этому уровню мы имеем то, что сегодня добровольными накоплениями пользуется лишь 9% от количества застрахованных лиц. То есть примерно 1 миллион. Это очень мало, и это также недоработка власти, недостаточное внимание власти к развитию добровольных накоплений», — рассказала Лазебная.

Она напомнила, что сейчас в Украине взносы в Пенсионный фонд Украины платят 13 миллионов работающих украинцев в пользу 11 миллионов пенсионеров.

«Возможно, в 2016 году никто не мог ответить, правильное ли решение о снижении единого социального взноса вдвое. Все думали, что произойдет детенизация, увеличение количества рабочих мест. Этого не произошло. Зато мы имеем сегодня два фактора: то, что недофинансированы социальные фонды, там недостаточно средств из-за этого, и, кроме того, мы наблюдаем увеличение прибылей крупного бизнеса, а количество рабочих мест не увеличилось», — напомнила министр.

По ее словам, планировалось, что ресурс от снижения ЕСВ «будет направлен на накопительную систему, то есть трансформируется, на накопительные счета людей будут отложены определенные средства, но не произошло».

«У нас низкие пенсии у большинства людей, и безусловно, это вопрос справедливости. Сегодня у нас почти 60% пенсионеров получают пенсию ниже 3 тысяч гривен», — напомнила Лазебная.

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По материалам УКРИНФОРМ
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