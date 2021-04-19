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В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр

В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр

Первую платную дорогу планируют начать строить уже в этом году.

Об этом сообщили в “Укравтодоре”.

Отмечается, что уже в ближайшее время будет объявлен тендер на первый проект такой дороги. А в конце этого года в ведомстве планируют начать строительные работы.

Так, водителям придется платить по 4 гривны за километр пути. Такую цену планируют установить на концессионных дорогах. В Мининфраструктуры посчитали, что реализация программы позволит привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что первые платные дороги в Украине могут появиться в 2024 году. По прогнозам, на подготовку документов и возведение первой трассы понадобится минимум три-четыре года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее стало известно, что первый автобан появится по маршруту Краковец – Броды – Ровно, который станет скоростными воротами на Запад. Укравтодор подписал меморандум о разработке проекта и уже в ближайшее время в рамках программы «Большая стройка» готовится объявить конкурс на отбор инвестора.
  • В 2021 году по программе президента «Большая стройка» будут восстановлены 250 км дорог, сопредельных с границами других стран.
  • В этом году также начнут строить Киевскую обходную дорогу. Ее протяженность составит 150 километров.

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По материалам ТСН
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