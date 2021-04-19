В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр

Первую платную дорогу планируют начать строить уже в этом году.
Об этом сообщили в “Укравтодоре”.
Отмечается, что уже в ближайшее время будет объявлен тендер на первый проект такой дороги. А в конце этого года в ведомстве планируют начать строительные работы.
Так, водителям придется платить по 4 гривны за километр пути. Такую цену планируют установить на концессионных дорогах. В Мининфраструктуры посчитали, что реализация программы позволит привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций.
Напомним, ранее сообщалось, что первые платные дороги в Украине могут появиться в 2024 году. По прогнозам, на подготовку документов и возведение первой трассы понадобится минимум три-четыре года.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Finance_ukr. Там много интересной и полезной информации о финансах. 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежатьВчера, 13:03 - 2657 19
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественностьВчера, 12:08 - 2509 5
НКРЭКУ оштрафовала компанию за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежаВчера, 17:40 - 2281 4
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 2850 4
В НАПК ожидают создания реестра банковских счетов физлицВчера, 09:15 - 733 3
monobank получил большое функциональное обновлениеВчера, 16:15 - 14620
80% ІТ-специалистов против Дія.City (опрос)Вчера, 17:04 - 5433
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше всегоВчера, 14:02 - 4925
Межбанк: доллар неожиданно взлетелВчера, 18:15 - 4215
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 2850 4
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаВчера, 12:10 - 249
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутПозавчера, 12:40 - 474
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 307
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 663
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5125 3