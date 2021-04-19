Подписаны законы о долгах по кредитам в иностранной валюте: как будут действовать

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте» № 1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Потребительское, в частности ипотечное кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако у ряда заемщиков есть валютные кредиты, выданные еще во время ипотечного бума 2006-2007 годов.

Кто имеет право на реструктуризацию. Те заемщики, у которых не было просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее до дня реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.

Валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривны к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривны к такой иностранной валюте, установленному НБУ на дату предоставления кредита.

Что предусматривает документ – что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту; проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

Когда кредит должен быть погашен. После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте – украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%.

Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

Также подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1382-IX, который Верховная Рада поддержала 13 апреля.

Этот закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1383-IX, который парламент принял также 13 апреля.

Документ устраняет налоговую нагрузку на граждан, которая возникала бы в связи с проведением реструктуризации валютных кредитов.

Справка Finance.ua

Ранее НБУ высказался о переводе валютных кредитов в гривну: банки терпят убытки. НБУ приводит несколько тезисов о масштабах проблемной валютной ипотеки и последствиях принудительной реструктуризации для банков и рынка.

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