Подписаны законы о долгах по кредитам в иностранной валюте: как будут действовать

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте» № 1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021 года.
Об этом сообщает Офис президента.
Потребительское, в частности ипотечное кредитование в иностранной валюте запрещено с 2011 года, однако у ряда заемщиков есть валютные кредиты, выданные еще во время ипотечного бума 2006-2007 годов.
Кто имеет право на реструктуризацию. Те заемщики, у которых не было просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее до дня реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.
Что предусматривает документ – что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту; проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.
Когда кредит должен быть погашен. После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте – украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%.
Также подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1382-IX, который Верховная Рада поддержала 13 апреля.
Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1383-IX, который парламент принял также 13 апреля.
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