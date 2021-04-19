НБУ сделал бесплатными операции по перечислению для ФЛП пособия от государства

Национальный банк не будет удерживать с банков комиссию за проведение операций в системе электронных платежей, связанных с предоставлением помощи от государства бизнесу во время усиленного карантина.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Когда будет действовать. Такое временное (на период проведения выплат пособия застрахованным лицам) решение регулятор ввел с 21 апреля 2021 года.
В апреле этого года Правительство решило продолжить практику предоставления единовременной государственной помощи наемным работникам предприятия или физическим лицам – предпринимателям, которые специализируются на определенных видах экономической деятельности и могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер в 2021 году.
Средства для выплаты пособия перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в АО “Ощадбанк”.
АО “Ощадбанк” будет перечислять средства на банковский счет заявителя, указанный в заявлении на получение пособия от государства.
Также бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм пособий по ряду причин.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 21 апреля 2021года № 33 “О внесении изменения в тарифы на услуги (операции), которые предоставляются (проводятся) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания”.
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