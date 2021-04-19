Хищение 72 миллионов в «Аркаде»: завершили досудебное расследование

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка “Аркада”, подозревают в присвоении 72 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
“При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы правления АО АКБ “АРКАДА” и 8 других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о Константине Паливоде.
По результатам расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика”, управляющим которых является банк.
Путем выдачи кредита и дальнейших операций с использованием подконтрольных подозреваемому субъектов хозяйствования из фондов были выведены средства в сумме 50 млн гривен. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка выведено еще 22 млн гривен.
В итоге, банку “Аркада” был причинен имущественный ущерб в 72 миллиона гривен. О подозрении в деле уведомлены экс-глава правления и 4 служащих банка, а также 4 руководителя-пособника подконтрольных обществ.
После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт направляют в суд для рассмотрения по существу.
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