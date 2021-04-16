День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за доллар

Вторник, 20 апреля, предоставил три разных прогноза по курсу. Но и это еще не все:

Прогнозы по курсу:

От Киевской школы экономики. KSE представила прогноз макроэкономических показателей и сценариев развития экономики Украины на 2021−23 годы. Среди прочего, по прогнозам экспертов, в конце 2021 года курс гривны к доллару составит 28,9 грн за долл. США . После чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 4%. Так, в 2023-м курс гривны к доллару составит уже 31 грн/долл.

От Ukraine Economic Outlook. До конца апреля курс доллара в Украине будет двигаться в районе 27,65−27,7 грн/$, говорит внешний эксперт Ukraine Economic Outlook, доцент Черновицкого национального университета Богдан Сторощук. Он отмечает, что в апреле будет профицит (излишек) валюты на рынке в объеме $ 358 млн. В мае эксперт ожидает, что курс продолжит плавное укрепление до 27,5−27,55 грн/$ к концу месяца.

От Concorde Capital. Инвесткомпания Concorde Capital ожидает рост экономики Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 8% и среднегодовом курсе 27,6 грн за доллар. На конец года эксперты инвесткомпании прогнозируют курс 28,2 грн за доллар. В компании также отметили, что ревальвация гривны приостановилась в связи с усилением риска возобновления военной агрессии, и этот же риск привел к дальнейшему ослаблению интереса нерезидентов к украинскому долговому рынку.

💸 Для того чтобы предоставить свой прогноз по курсу, вовсе не обязательно быть финансовым экспертом.

Finance.ua предоставляет возможность всем желающим написать в комментариях свой прогноз курса. А в конце года обязательно сверим. Аргументация прогноза приветствуется!

Аренда квартир в Киеве. Где дешевле. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в марте составила 10 долл. США. Медианная стоимость двухкомнатных — 10 долл. США/кв.м, трехкомнатные квартиры — 11 долл. США/кв.м. Традиционно в аренде самым дорогим районом Киева является Печерский район. Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе.

А тем, кто сейчас рассматривает не аренду, а покупку жилья, напомним: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон о финансовом мониторинге. С тех пор все платежи на сумму от 400 тыс. гривен надо тщательно обосновывать. Но не переживайте, Finance.ua расскажет, как правильно оплатить первый взнос и не «нарваться» на финмон:

Зарплаты топ-менеджеров в украинском IT. Согласно обзору заработных плат для C-level в IT от команды Indigo Tech Recruiters, в этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $ 3900, а мужчин — $ 6550. Вознаграждение растет с годами и опытом. Но как показывают данные, у топ-менеджеров в возрасте 45+ оплата на медиане ниже, чем у более молодых коллег — $ 5500. Средняя заработная плата топ-менеджера от 30 до 34 лет составляет $ 5925, а уже в 35−39 лет — $ 7725.

Если вы ФЛП и вышли из «красной зоны». В Минсоцполитики сообщили, что ФЛП и наемные работники из регионов, которые уже вышли из «красной зоны», также смогут получить по 8 тысяч гривен компенсации за карантин. Правда, деньги можно будет получить один раз в 2021 году. Согласно законодательству, предоставляется 30 календарных дней на возможность обращаться с заявками.

Комиссии эквайринга и совет комитета. Комитет парламента по вопросам финансов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении проект закона №4364 о платежных услугах. Как отмечается, законом не будут ограничиваться комиссии интерчейндж и эквайринга, а Нацбанк получит право запрашивать в международных платежных системах статистическую информацию о размере этих ставок и публиковать ее.

В свою очередь глава НБУ Кирилл Шевченко заявляет, что Нацбанк выступает против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Поскольку это негативно повлияет на безналичный рынок.

Алгоритм одноразового декларирования. С 1 июля 2021 до 1 июля 2022 украинцы должны будут подать одноразовую добровольную декларацию своих активов для легализации доходов. Как рассказала партнер практики частных клиентов, солиситор Алина Плющ во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли, для того чтобы задекларировать активы, нужно вывести их на специальный счет в банк. Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи «обезличенной декларации» через нотариуса.