День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за доллар

Вторник, 20 апреля, предоставил три разных прогноза по курсу. Но и это еще не все:
Прогнозы по курсу:
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Аренда квартир в Киеве. Где дешевле. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в марте составила 10 долл. США. Медианная стоимость двухкомнатных — 10 долл. США/кв.м, трехкомнатные квартиры — 11 долл. США/кв.м. Традиционно в аренде самым дорогим районом Киева является Печерский район. Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе.
А тем, кто сейчас рассматривает не аренду, а покупку жилья, напомним: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон о финансовом мониторинге. С тех пор все платежи на сумму от 400 тыс. гривен надо тщательно обосновывать. Но не переживайте, Finance.ua расскажет, как правильно оплатить первый взнос и не «нарваться» на финмон:
Зарплаты топ-менеджеров в украинском IT. Согласно обзору заработных плат для C-level в IT от команды Indigo Tech Recruiters, в этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $ 3900, а мужчин — $ 6550. Вознаграждение растет с годами и опытом. Но как показывают данные, у топ-менеджеров в возрасте 45+ оплата на медиане ниже, чем у более молодых коллег — $ 5500. Средняя заработная плата топ-менеджера от 30 до 34 лет составляет $ 5925, а уже в 35−39 лет — $ 7725.
Если вы ФЛП и вышли из «красной зоны». В Минсоцполитики сообщили, что ФЛП и наемные работники из регионов, которые уже вышли из «красной зоны», также смогут получить по 8 тысяч гривен компенсации за карантин. Правда, деньги можно будет получить один раз в 2021 году. Согласно законодательству, предоставляется 30 календарных дней на возможность обращаться с заявками.
Комиссии эквайринга и совет комитета. Комитет парламента по вопросам финансов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении проект закона №4364 о платежных услугах. Как отмечается, законом не будут ограничиваться комиссии интерчейндж и эквайринга, а Нацбанк получит право запрашивать в международных платежных системах статистическую информацию о размере этих ставок и публиковать ее.
В свою очередь глава НБУ Кирилл Шевченко заявляет, что Нацбанк выступает против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Поскольку это негативно повлияет на безналичный рынок.
Алгоритм одноразового декларирования. С 1 июля 2021 до 1 июля 2022 украинцы должны будут подать одноразовую добровольную декларацию своих активов для легализации доходов. Как рассказала партнер практики частных клиентов, солиситор Алина Плющ во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли, для того чтобы задекларировать активы, нужно вывести их на специальный счет в банк. Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи «обезличенной декларации» через нотариуса.
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