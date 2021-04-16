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Что будет с курсом доллара до конца апреля — прогноз экспертов

Что будет с курсом доллара до конца апреля — прогноз экспертов

До конца апреля курс доллара в Украине будет двигаться в районе 27,65−27,7 грн/$. На данный момент, по данным НБУ, американская валюта стоит 27,97 грн.

Внешний эксперт Ukraine Economic Outlook, доцент Черновицкого национального университета Богдан Сторощук отмечает, что в апреле будет профицит (излишек) валюты на рынке в объеме $ 358 млн. При этом, после резкого скачка импорта в марте до $ 5,7 млрд и усиления карантинных ограничений, объемы импортных закупок в апреле и мае могут быть даже ниже $ 4,5 млрд в каждом из месяцев.

«Таким образом, наш базовый прогноз предполагает, что после оглашения главой правления НБУ нового уровня учетной ставки (в 7,5%, против текущих 6,5%) — рынок отреагирует резким укреплением до 27,7−27,75 грн/$. До конца апреля курс будет двигаться по плавному ревальвационному тренду без резких скачков — к 27,65−27,7 грн/$. В мае мы ожидаем, что курс продолжит плавное укрепление до 27,5−27,55 грн/$ к концу месяца», — говорит эксперт.

Главным фактом неопределенности, который может нарушить движение по описанному сценарию, выступает эскалация военного конфликта. Именно повышенные военные риски сдерживают укрепление курса и увеличивают спрос на валюту — как защитный актив в краткосрочном периоде в глазах банков и населения.

Отметим, что в Украине курс доллара в ближайшую неделю может перейти знаковую отметку в 28 грн/$. Прогнозы аналитиков о том, как изменится стоимость валюты, расходятся. Часть экспертов ожидает ревальвацию, другие же уверены в укреплении нацвалюты.

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По материалам Обозреватель
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