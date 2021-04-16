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Парламентский комитет принял решение относительно комиссии эквайринга

Парламентский комитет принял решение относительно комиссии эквайринга

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении проект закона №4364 о платежных услугах.

Об этом сообщает пресс-центр ВРУ.

Основную дискуссию вызвал вопрос установления предельных размеров ставок интерчейнджа и эквайринга, поскольку на сегодня они являются слишком большими по сравнению с другими странами.

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В то же время предложение о поэтапном их снижении не набрало необходимого количества голосов.

Основные изменения, которые предлагается внести в законопроект ко второму чтению:

  • законом не будут ограничиваться комиссии интерчейндж и эквайринга;
  • предприятиям торговли предоставляется механизм конкурентного урегулирования размеров этих комиссий;
  • Нацбанк получает право запрашивать в международных платежных системах статистическую информацию о размере этих ставок и публиковать ее;
  • график обеспечения всеми торговцами возможности проведения безналичных расчетов должен утвердить Кабмин.

Также учтены правки об ужесточении требований к аутентификации пользователей. Кроме того, предлагается расширить перечень ограниченных платежных услуг.

Всего ко второму чтению поступило 334 предложения от народных депутатов.

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По материалам УБР
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