Парламентский комитет принял решение относительно комиссии эквайринга

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении проект закона №4364 о платежных услугах.
Об этом сообщает пресс-центр ВРУ.
Основную дискуссию вызвал вопрос установления предельных размеров ставок интерчейнджа и эквайринга, поскольку на сегодня они являются слишком большими по сравнению с другими странами.
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В то же время предложение о поэтапном их снижении не набрало необходимого количества голосов.
Основные изменения, которые предлагается внести в законопроект ко второму чтению:
Также учтены правки об ужесточении требований к аутентификации пользователей. Кроме того, предлагается расширить перечень ограниченных платежных услуг.
Всего ко второму чтению поступило 334 предложения от народных депутатов.
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