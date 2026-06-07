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В Украине снизились продажи новых автомобилей

Технологии&Авто
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Renault Duster – бестселлер на рынке новых авто в Украине
Renault Duster – бестселлер на рынке новых авто в Украине
В мае 2026 года украинцы приобрели около 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с маем прошлого года спрос на новые автомобили сократился на 18%, а по отношению к апрелю этого года продажи уменьшились на 11%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие марки стали самыми популярными

Лидером украинского рынка новых автомобилей в мае стала Toyota. Однако продажи японской марки упали на 29% - до 745 автомобилей.
В десятку самых популярных брендов вошли:
  1. Toyota — 745 ед. (-29%);
  2. Skoda — 516 авто (+9%);
  3. Renault — 485 авто (-19%);
  4. Volkswagen — 380 авто (-38%);
  5. BMW — 320 авто (-1%);
  6. BYD — 312 авто (-18%);
  7. Hyundai — 301 авто (-13%);
  8. Mazda — 283 авто (-5%);
  9. Nissan — 238 авто (+18%);
  10. Audi — 181 авто (-28%).
Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster.
Всего с начала года в Украине было реализовано около 27 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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