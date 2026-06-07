В Украине снизились продажи новых автомобилей Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

Renault Duster – бестселлер на рынке новых авто в Украине

В мае 2026 года украинцы приобрели около 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с маем прошлого года спрос на новые автомобили сократился на 18%, а по отношению к апрелю этого года продажи уменьшились на 11%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие марки стали самыми популярными

Лидером украинского рынка новых автомобилей в мае стала Toyota. Однако продажи японской марки упали на 29% - до 745 автомобилей.

В десятку самых популярных брендов вошли:

Toyota — 745 ед. (-29%); Skoda — 516 авто (+9%); Renault — 485 авто (-19%); Volkswagen — 380 авто (-38%); BMW — 320 авто (-1%); BYD — 312 авто (-18%); Hyundai — 301 авто (-13%); Mazda — 283 авто (-5%); Nissan — 238 авто (+18%); Audi — 181 авто (-28%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster.

Всего с начала года в Украине было реализовано около 27 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.