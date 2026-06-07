В Украине снизились продажи новых автомобилей
Какие марки стали самыми популярными
- Toyota — 745 ед. (-29%);
- Skoda — 516 авто (+9%);
- Renault — 485 авто (-19%);
- Volkswagen — 380 авто (-38%);
- BMW — 320 авто (-1%);
- BYD — 312 авто (-18%);
- Hyundai — 301 авто (-13%);
- Mazda — 283 авто (-5%);
- Nissan — 238 авто (+18%);
- Audi — 181 авто (-28%).
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