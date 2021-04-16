0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 285 0

Алгоритм одноразового декларирования: как это будет работать (инфографика)

Алгоритм одноразового декларирования: как это будет работать (инфографика)

Законопроект о налоговой амнистии в Украине уже был принят в первом чтении, однако в него все еще могут вносить некоторые изменения.

Об этом рассказала партнер практики частных клиентов, солиситор Алина Плющ во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли.

Что предусматривает одноразовое декларирование. Если у украинцев есть какие-нибудь активы (что были приобретены с доходов, по которым налоги не были уплачены. — Ред.), то государство предоставит возможность одноразово задекларировать эти активы, заплатить налог и таким образом легализировать их.

Читайте также: Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистия

Вместе с этим в текущей версии законопроекта идет речь о том, что если таким правом не воспользоваться — это свидетельствует о том, что у вас таких активов не существует или они приобретены за доходы, с которых уже уплачены все налоги.

Какие активы можно декларировать: это могут быть валютные и денежные средства, недвижимость и движимое имущество. Эксперт отмечает, что практически все активы можно подать в декларации, кроме наличных средств — они декларированию не подлежат.

Для того чтобы их задекларировать, нужно вывести их на специальный счет в банк.

Также нельзя под амнистию подавать активы, получены в результате уголовного правонарушения за исключением уклонения от уплаты налогов и валютных нарушений.

Кто может подавать нулевую декларацию:

  • физические лица — резиденты;
  • нерезиденты, которые были резидентами в момент, когда они приобрели эти активы;
  • физлица-предприниматели.

«Ограничения есть только для малолетних и несовершеннолетних лиц — за них нельзя подавать такие декларации. А также для лиц PEP (politically exposed persons)», — рассказала Плющ.

Сроки подачи специальных деклараций: с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года. Однако эти сроки могут сдвигаться, зависимо от сроков принятия законопроекта.

Эксперт отметила, что законопроект также предусматривает возможность подачи «обезличенной декларации» через нотариуса. В таком случае декларант подписывает все бумаги и подает их нотариусу. Последний, в свою очередь, получает от ГНС налоговый идентификатор, подает все документы и самостоятельно платит все налоги.

Какие гарантии получит декларант:

  • государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности за отдельные виды уголовных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов или нарушением валютного законодательства в отношении амнистируемых активов;
  • предоставленная информация не может быть использована для проведения расследований или проверок в отношении декларанта, а также в качестве доказательств в судопроизводстве;
  • не будет указываться информация об источниках происхождения задекларированных активов.

Читайте еще больше важных новостей и советов в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.