Алгоритм одноразового декларирования: как это будет работать (инфографика)

Законопроект о налоговой амнистии в Украине уже был принят в первом чтении, однако в него все еще могут вносить некоторые изменения.

Об этом рассказала партнер практики частных клиентов, солиситор Алина Плющ во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли.

Что предусматривает одноразовое декларирование. Если у украинцев есть какие-нибудь активы (что были приобретены с доходов, по которым налоги не были уплачены. — Ред.), то государство предоставит возможность одноразово задекларировать эти активы, заплатить налог и таким образом легализировать их.

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Вместе с этим в текущей версии законопроекта идет речь о том, что если таким правом не воспользоваться — это свидетельствует о том, что у вас таких активов не существует или они приобретены за доходы, с которых уже уплачены все налоги.

Какие активы можно декларировать: это могут быть валютные и денежные средства, недвижимость и движимое имущество. Эксперт отмечает, что практически все активы можно подать в декларации, кроме наличных средств — они декларированию не подлежат.

Для того чтобы их задекларировать, нужно вывести их на специальный счет в банк.

Также нельзя под амнистию подавать активы, получены в результате уголовного правонарушения за исключением уклонения от уплаты налогов и валютных нарушений.

Кто может подавать нулевую декларацию:

физические лица — резиденты;

нерезиденты, которые были резидентами в момент, когда они приобрели эти активы;

физлица-предприниматели.

«Ограничения есть только для малолетних и несовершеннолетних лиц — за них нельзя подавать такие декларации. А также для лиц PEP (politically exposed persons)», — рассказала Плющ.

Сроки подачи специальных деклараций: с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года. Однако эти сроки могут сдвигаться, зависимо от сроков принятия законопроекта.

Эксперт отметила, что законопроект также предусматривает возможность подачи «обезличенной декларации» через нотариуса. В таком случае декларант подписывает все бумаги и подает их нотариусу. Последний, в свою очередь, получает от ГНС налоговый идентификатор, подает все документы и самостоятельно платит все налоги.

Какие гарантии получит декларант:

государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности за отдельные виды уголовных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов или нарушением валютного законодательства в отношении амнистируемых активов;

предоставленная информация не может быть использована для проведения расследований или проверок в отношении декларанта, а также в качестве доказательств в судопроизводстве;

не будет указываться информация об источниках происхождения задекларированных активов.

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