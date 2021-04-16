Алгоритм одноразового декларирования: как это будет работать (инфографика)

Законопроект о налоговой амнистии в Украине уже был принят в первом чтении, однако в него все еще могут вносить некоторые изменения.
Об этом рассказала партнер практики частных клиентов, солиситор Алина Плющ во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли.
Что предусматривает одноразовое декларирование. Если у украинцев есть какие-нибудь активы (что были приобретены с доходов, по которым налоги не были уплачены. — Ред.), то государство предоставит возможность одноразово задекларировать эти активы, заплатить налог и таким образом легализировать их.
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Вместе с этим в текущей версии законопроекта идет речь о том, что если таким правом не воспользоваться — это свидетельствует о том, что у вас таких активов не существует или они приобретены за доходы, с которых уже уплачены все налоги.
Какие активы можно декларировать: это могут быть валютные и денежные средства, недвижимость и движимое имущество. Эксперт отмечает, что практически все активы можно подать в декларации, кроме наличных средств — они декларированию не подлежат.
Для того чтобы их задекларировать, нужно вывести их на специальный счет в банк.
Также нельзя под амнистию подавать активы, получены в результате уголовного правонарушения за исключением уклонения от уплаты налогов и валютных нарушений.
Кто может подавать нулевую декларацию:
«Ограничения есть только для малолетних и несовершеннолетних лиц — за них нельзя подавать такие декларации. А также для лиц PEP (politically exposed persons)», — рассказала Плющ.
Сроки подачи специальных деклараций: с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года. Однако эти сроки могут сдвигаться, зависимо от сроков принятия законопроекта.
Эксперт отметила, что законопроект также предусматривает возможность подачи «обезличенной декларации» через нотариуса. В таком случае декларант подписывает все бумаги и подает их нотариусу. Последний, в свою очередь, получает от ГНС налоговый идентификатор, подает все документы и самостоятельно платит все налоги.
Какие гарантии получит декларант:
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