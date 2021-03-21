Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистия

Налоговая амнистия будет касаться не только украинцев с высоким уровнем дохода.
Сам процесс планируют провести с 1 июля 2021 года по 1 июля в 2022-го, пишет «Сегодня».
Кто должен отчитаться о доходах и имуществе:
Предполагается, что после добровольного декларирования имущество, о котором станет известно налоговой по декларациям, будет считаться «стартовой базой». Каждый следующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества и размер официальных доходов, с которых уплачены налоги.
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