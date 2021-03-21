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Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистия

Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистия

Налоговая амнистия будет касаться не только украинцев с высоким уровнем дохода.

Сам процесс планируют провести с 1 июля 2021 года по 1 июля в 2022-го, пишет «Сегодня».

Кто должен отчитаться о доходах и имуществе:

  • предприниматели, не уплатившие налоги со значительной части своих доходов;
  • наемные работники, получающие зарплаты в конвертах;
  • украинцы, которые ездят на заработки за границу;
  • самозанятые лица;
  • те, кто не зарегистрирован в качестве предпринимателя, но ведет предпринимательскую деятельность. Например, сдают квартиры в аренду.

Предполагается, что после добровольного декларирования имущество, о котором станет известно налоговой по декларациям, будет считаться «стартовой базой». Каждый следующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества и размер официальных доходов, с которых уплачены налоги.

По материалам Сегодня
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