KSE прогнозирует, что курс гривны будет ежегодно обесцениваться

20 апреля Киевская школа экономики представила прогноз макроэкономических показателей и сценариев развития экономики Украины на 2021−23 годы.
Об этом сказано в среднесрочном макроэкономическом прогнозе KSE.
ВВП Согласно прогнозу, по базовому сценарию, ожидаемый рост реального ВВП Украины в 2021 году составляет 4.7%. Медленное восстановление европейских стран будет сдерживать развитие экономики в 2022 году, соответственно ВВП вырастет всего на 2.7%. Но долгосрочные эффекты от инфраструктурных проектов и более сильный приток иностранных инвестиций будут способствовать ускорению роста в 2023 году до 3.7%.
Рост инфляции в 2021 году (в годовом измерении) ожидается на уровне 7.7%. В последующие годы инфляция будет оставаться близкой к уровню в 5% (целевому уровню НБУ) как результат умеренного предполагаемого роста энергоносителей, умеренной девальвации гривны и спроса ниже равновесного.
Во второй половине 2021 года начнется умеренная девальвация гривны.
Курс. В конце 2021 года курс гривны к доллару составит 28.9 грн за долл. США, после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 4% (до 31 грн/долл в 2023-м).
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Дефицит бюджета в 2021 году составит 5.5%. Высокий объем ликвидности в мире будет облегчать заимствования даже в случае отложения программы с МВФ. Монетарная политика является относительно нейтральной по отношению к инфляции на горизонте основного влияния ставки. Краткосрочность (обусловленность факторами предложения) инфляционного шока в 2021 году будет означать возможность для НБУ удержания процентной ставки на нейтральном уровне.
«Текущая макроэкономическая ситуация является благоприятной для Украины. Мировая экономика постепенно восстанавливается, что стимулирует усиление экономической активности и дома. Но перспективы нашей экономики в постковидном мире зависят от реформ и притока внешних инвестиций», — комментирует руководитель центра макроэкономического моделирования Юрий Шоломицкий.
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