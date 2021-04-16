За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)

В марте медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10 долл. США/кв.м.
Об этом свидетельствует аналитика портала Address.ua.
Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в марте составила 10 долл. США. Медианная стоимость двухкомнатных – 10 долл. США/кв.м, трехкомнатные квартиры – 11 долл. США/кв.м
Самые дорогие и дешевые районы столицы:
Что предлагают арендодатели и что ищут арендаторы. В марте объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатных квартирах – 35%, трехкомнатных – 15%. 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
В марте 2021-го 42% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на двухкомнатные квартиры. 35% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные квартиры, а 16% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, только 7% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
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