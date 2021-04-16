0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 699 0

За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)

За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)

В марте медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10 долл. США/кв.м.

Об этом свидетельствует аналитика портала Address.ua.

Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в марте составила 10 долл. США. Медианная стоимость двухкомнатных – 10 долл. США/кв.м, трехкомнатные квартиры – 11 долл. США/кв.м

Самые дорогие и дешевые районы столицы:

  • традиционно, в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1425 долл. США/объект, или 19 долл. США/кв.м.;
  • на втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 564 долл. США за квартиру ($10 за кв.м.);

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

  • на третьем месте Голосеевский район – 544 долл. США/объект ($ 10/кв.м);
  • минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 294 долл. США/за квартиру, или 6 долл. США/за кв.м.

Что предлагают арендодатели и что ищут арендаторы. В марте объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 47% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатных квартирах – 35%, трехкомнатных – 15%. 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

В марте 2021-го 42% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на двухкомнатные квартиры. 35% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные квартиры, а 16% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, только 7% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.