День финансов: оплата налогов в "Дія", следующий транш МВФ, подарок за оформление автогражданки🎁

Во вторник, 13 апреля, стало известно о сроках транша от МВФ, уплате налогов, а также о приятных подарках:

Когда Украина может получить транш МВФ. Как сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, украинские власти рассчитывают на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года в таком случае транш кредита будет выделен в сентябре. По его словам, до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой. Также у Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам.

Изменение порядка подключения абонентов к BankID. Национальный банк обновил порядок присоединения абонентов к электронной системе дистанционной идентификации BankID. В настоящее время в системе действуют жесткие требования к передаче и использованию данных пользователей, а также к прозрачности услуг, которые могут им предоставляться. При этом в Нацбанке заявили, что системного отмывания средств сейчас уже нет.

ФЛП смогут уплатить налоги через «Дію». Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении «Дія» новой услуги для украинских предпринимателей. Уже скоро ФЛПы смогут уплатить налоги и подать декларацию через «Дію». Он отметил, что сейчас подача декларации занимает много времени, нужно заполнять «много разных полей», а в «Дія» этот процесс будет занимать всего несколько кликов.

#Трохиреклами. Перед предпринимателями часто встает вопрос — брать кредит на бизнес или нет? Но при грамотном подходе к вопросу кредит станет толчком к развитию компании. Finance.ua вместе с Идея Банком разбирались, зачем бизнесу нужны кредиты, когда их стоит брать, а когда нет. Об этом — в спецпроекте:

Штрафы за нарушение самоизоляции. В ВР планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий, что нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 3400 до 8500 грн.

Карта парковок и возврат авто по QR-коду. Как сообщает КГГА, команда КП «ГИВЦ» усовершенствовала сервисы парковки и возврата эвакуированных автомобилей в новой версии городского приложения «Киев Цифровой». Теперь автомобилисты могут получать информацию и тарифы из муниципальных, перехватывающих и частных паркингов города. Кроме того, для сервиса эвакуации создали QR-код, чтобы возврат автомобилей со штрафплощадок происходил без распечатки заявления и дополнительных документов.

Кстати, о том, как забрать авто со штрафплощадки, а также адреса площадок Киева, возврат авто с помощью приложения Kyiv Smart City, суммы штрафов — в новом видео Finance.ua:

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