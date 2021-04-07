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В Нацбанке заявляют, что системных отмываний средств сейчас уже нет

В Нацбанке заявляют, что системных отмываний средств сейчас уже нет

В Национальном банке считают, что меры, предпринятые регулятором в отношении противодействия отмыванию средств, были успешными и такой ситуации, которая наблюдалась в 2014−2015 годах, когда банки занимались «обналичкой» и отмыванием грязных денег, уже нет.

Об этом в интервью изданию «Минфин» сказал заместитель главы Национального банка Ярослав Матузка.

«Такой ситуации, которая наблюдалась в 2014−2015 годах сейчас, конечно, нет. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) очень высоко оценил наши реформы в этой области. Системных отмываний средств мы не наблюдаем», — сказал Матузка.

Он также отметил, что Украина постепенно реформировала систему финансового мониторинга. Изменения законодательства, принятые в прошлом году, гармонизируют требования к клиентам по вопросам «финмона» с международными стандартами и практикой.

«Но общий подход здесь один: ваши расходы должны совпадать с вашими официальными доходами. Когда банки видят какие-то отклонения, нестандартные ситуации, например, поступление большого объема средств из неопределенных источников, то просто запрашивают дополнительную информацию. Если есть подозрения, могут блокировать такие операции, отказать в обслуживании», — отметил Матузка.

Он пояснил, что под неопределенными источниками подразумевается ежедневное движение платежей на карту физлица по 2, 3 и 5 тыс. грн выручки за товар, реализованный где-то на olx.

«Например, на карту физического лица поступает по несколько платежей в день по 2, 3 и 5 тыс. грн выручки за товар, реализованный где-то на olx. Это нехарактерная деятельность для обычного физлица. Если это карта ФЛП — нет вопросов», — отметил Матузка и добавил, что банки применяют риск-ориентированный подход, и если они видят нехарактерные поступления, то для начала обычно просто запрашивают дополнительную информацию.

«Возможно, некоторые финучреждения во избежание рисков сразу блокируют. Но они должны выяснить источники поступлений, их характер, происхождение средств, и уже на основании этой информации принимать решения. Если человек продает имущество из квартиры, это же не может происходить систематически», — сказал замглавы Нацбанка.

Справка Finance.ua:

  • В апреле исполняется год с момента вступления в силу закона о финмониторинге № 361-ІХ. Сейчас за несоблюдение правил законодательства субъектам первичного финмона и их клиентам грозят возросшие штрафы.
  • В Национальном банке пояснили как проверяют источники происхождения средств владельцев небанковских финучреждений.

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По материалам Минфин.com.ua
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