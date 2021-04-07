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ФЛПы смогут уплатить налоги через «Дію»: что предлагает Минцифры

ФЛПы смогут уплатить налоги через «Дію»: что предлагает Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении «Дія» новой услуги для украинских предпринимателей. Уже скоро ФЛПы смогут уплатить налоги и подать декларацию через «Дія».

По словам Федорова, новые услуги на портале и в приложении станут возможны благодаря запуску цифровой подписи в «Дія».

«У нас есть надежный партнер Налоговая служба и мы делаем следующий проект — уплата налогов для ФЛПов на упрощенной системе и подача декларации в приложении и на портале», — сказал он.

Министр отметил, что сейчас подача декларации занимает много времени, ведь нужно заполнять «много разных полей», а в «Дія» этот процесс будет занимать всего несколько кликов, поскольку не нужно будет заполнять информацию, которая уже есть в реестрах.

«Когда наступит период уплаты налогов, ФЛП будет получать оповещение. И можно будет подать через „Дія“ декларацию в несколько кликов. Не нужно будет заполнять ту информацию, которая и так есть в реестрах. И можно будет подписать электронной подписью. Мы уже тестируем эту услугу, она занимает несколько минут», — рассказал Федоров.

Справка Finance.ua:

  • 16 декабря 2019 года приложение «государства в смартфоне» запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении — электронные водительские права и технический паспорт.
  • 31 марта цифровые паспорта приложении «Дія» приравняли к бумажным. Отныне, цифровые документы в «Дія» имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 📱

По материалам РБК-Украина
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